Українці приймуть будь-яке рішення конфлікту на Донбасі президентом Володимиром Зеленським



Таку думку в інтерв'ю Politeka online висловив український філософ і політолог Андрій Єрмолаєв. (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)



"Якщо Зеленський до кінця року розведе руками і скаже, що мирний процес не виходить, будемо заморожувати і будувати стіну, то в суспільстві приймуть це як факт і змиряться з цим", - вважає експерт.

Крім того, він підкреслив, що світ на Донбасі пов'язують із Зеленським, але варіанти миру у нас поки невідомі.

"Миром може бути і неоголошений новий кордон, що теж багатьох влаштує. Якби так пропонував Порошенка з Турчиновим, то це викликало б несприйняття і критику. Але якщо так складеться в Зеленського, то у нас буде зовсім інша ситуація. Дуже важливо, щоб Зеленський не став предметом зовнішніх маніпуляцій", - уклав він.

За його словами відповідей за формулою світу кілька, і один з них це остаточно позбавити Україну Донбасу і все вирішиться вже в цьому році.

Раніше ми писали про те, що спікер парламенту Дмитро Разумков спростував слова глави МЗС Вадима Пристайка про те, що Донбас можна повернути в Україну за шість місяців. На його думку, спочатку потрібно повернути людей.

Також ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський під час візиту до Ватикану запросив Папу Римського Франциска відвідати Донбас.

Глава держави відзначив важливу роль, яку Святий Престол міг би зіграти в досягненні миру на українській землі.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі змінилася, розкрито серйозна небезпека для України.

Як повідомляла Politeka, Путін позбавиться від Донбасу, українців попередили про катастрофу.

Також Politeka писала, що Путін повторить сталінський сценарій в Росії.



