Андрій Холодов розповів про те, що перебування Максима Нефьодова на посаді голови Державної митниці України обійдеться країні в 8 млрд гривень лише за січень



Народний депутат від партії «Слуга народу» звернув увагу на ситуацію з українською митницею на своїй сторінці в Фейсбук.

Зокрема, його зацікавила кадрова політика Нефьодова, який вирішив призначити Юрія Савчука на посаду в. о. начальника митного поста в аеропорту «Київ». Холодов підкреслив, що вже двічі ставив Нефьодову питання з приводу цього скандального призначення.

«Юрій Савчук – фігурант як мінімум двох кримінальних справ, пов'язаних із хабарами та схемами мінімізації митної вартості. Однак це чомусь не завадило йому знову отримати посаду на митниці. Не хочу вас засмучувати, але це не «Нова митниця», це решалово і призначення схемщиків на ключові посади. Такі «реформи» нікому не потрібні», - пише Холодов.

Однак, крім цього питання депутат також звернув увагу на те, у скільки нашій країні обходиться таке керівництво митниці.

«Держбюджет втрачає на митниці мінімум 200 мільйонів гривень ЩОДНЯ. На одеській митниці - повна ж*па і розвал. Знову понапризначали старих схемщиків на посаді. Але це ще не все. Нефьодов отримує по $10 тис. зарплати в місяць. За листопад він отримав 252 595 грн. За грудень – 229877. Я не проти високих зарплат – але сплачувати їх треба за результати. Нефьодову - за виконаний план по митним зборам. Не можеш виконувати завдання – іди в НГО і там роби презентації зі слайдами», - підкреслив Холодов.

Зазначимо, раніше ми писали про те, що нардеп кілька місяців тому надав Нефьодову інформацію про його підлеглого, якого зловили на хабарі. Час йде, а віз і нині там.

"Я запитав його (Нефьодова, - прим. ред.), чи може людина, якого двічі ловили на отриманні хабарів і митних схемах з заниженням вартості імпорту, зробити кар'єру в Новій Митниці. Максим Нефьодов відповів мені, що, звичайно ж, ні. Я назвав прізвище відомого митного схемника і кілька фактів з його творчої біографії, а потім попросив Максима розібратися. Щоб перевірити всю інформацію дійсно потрібно час. Пройшло 2 місяці. Юрій Васильович Савчук продовжує займати посаду в. о. начальника митного поста в аеропорту "Жуляни", - заявив Холодів.

Нагадаємо, депутат Холодов назвав головну проблему з продажем землі.

Як повідомляла Politeka, Холодов розніс голову митниці Нефьодова, важлива заява.

Також Politeka писала, що нардеп Холодов назвав п'ять проблем з електронними акцизними марками.