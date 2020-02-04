Офіційний Київ готовий подати проти країни-агресора нові позови

Про це в інтерв'ю журналістам розповів глава Мін'юсту Денис Малюська, передає Главком.

За його словами, позови найближчим часом будуть подані за умови, якщо їх визнають обгрунтованими.

Денис Малюська в інтерв'ю журналістам також заявив, що на сьогоднішній день Україна має п'ять позовів щодо Росії, але поки вирішується питання про їх розгляд судом.

"Тобто якщо суд визнає, що компетентний розглядати їх, тоді перейде до розгляду по суті. Це загальна практика. У нас в Антирейдерські комісії рахунок йде на години, у національних судах – на місяці. Міжнародні суди – це роки. Прискорити цей процес неможливо. Тому це буде тривати роками. Але ми не відступаємо назад", – розкрив нюанси глава Міністерства юстиції.

При цьому Денис Малюська відмовився уточнювати, чого саме стосуються позови проти Російської Федерації, але додав, що в даний момент йде збір доказів.

"Нехай буде сюрпризом... Я зараз не можу сказати, що ми гарантовано ці суди виграємо. Їх подання було обґрунтованим, шанси досить високі, щоб спробувати", – резюмував він у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми повідомляли про те, що Володимир Зеленський потрапив на гачок Володимира Путіна. Таку думку озвучив радянський дисидент, голова Асоціації єврейських громадських організацій та общин України Йосиф Зісельс.

На його думку, поведінка Зеленського в Ізраїлі було дуже суперечливим: спочатку він сказав, що не поїде на форум, якщо йому не дадуть виступити; потім, коли йому відмовили, він все одно поїхав.

За його словами, Зеленський не пішов на форум адже, швидше за все, йому відмовили у зустрічі з Путіним на яку він сподівався. Але тут також була помилка Зеленського, адже кілька політиків все ж змогли поспілкуватися з президентом РФ на форумі. Ця можливість могла трапитися і голові України.

Нагадаємо, Зеленський домовився з Путіним, розкриті деталі нової зустрічі

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