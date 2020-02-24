Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук зробив заяву, яка викликала неоднозначну реакцію в мережі

В ефірі одного з українських каналів Гончарук заявив, що сьогодні молоді сім'ї не можуть собі дозволити взяти квартиру в кредит через високі відсотки. За його словами, молоді люди, які переїхали в місто, ніколи не зможуть купити собі квартиру.

«Не знаю, наркотиками або зброєю потрібно, напевно, торгувати, щоб виплачувати таку іпотеку. Сьогодні – це кабала», - підкреслив глава Кабміну.

За його словами, одне з ключових завдань уряду, зробити іпотеку доступною, щоб банки давали кредити на житло максимум під 10%. Гончарук вважає, що це буде стимулювати економіку.

У мережі неоднозначно відреагували на заяву Гончарука.

«Видно кокс закінчився в 3 години ночі. Гончарука послали посильним за коксом бігти. Ось він і переживає... за іпотеку», «проституцію ще не врахував... типу, він не знає», «Торгівля зброєю відмінний бізнес, а ще скільки народу можна буде включити в обслуговування стрільбищ, виготовлення кобури, тренування цивільних до стрільби, виготовлення патронів, куль, пороху, гільз. Це мільйон робочих місць плюс податки», - пишуть користувачі мережі.

Один з користувачів під ніком Ернесто Ча зазначив, що іпотеку можна давати і під 3% - ніхто від цього не збідніє.

«Можна поекспериментувати - наскільки зросте попит на квартири. А то почали будувати знову хрущовки – регрес», - пише він.

Раніше ми писали, що у мережу потрапив знімок, на якому зображений молодий Олексій Гончарук. Фотографією тринадцятирічної давності поділився його друг і знайомий Олексій Павловський. Глава Кабміну одягнений у джинси і джинсову куртку, а обличчя приховують сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, що Гончарука наздогнала жорстка розплата, не допоміг навіть Зеленський: лопнуло терпіння українців.

А ще Politeka писала, що Зеленський з РНБО пішов на кардинальні заходи через карантин в Україні.

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