Український журналіст, телеведучий і патріот Андрій Пальчевський записав нове звернення до українців з приводу коронавірусу

Телеведучий опублікував відповідне відео на сторінці у Фейсбук, пише Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Як зазначив журналіст, посилаючись на дані газети "La Repubblica", насправді кількість хворих в Італії в десять разів більше, ніж повідомляють офіційні джерела. Таким чином, замість 60 тисяч хворих, насправді в країні - 600 тисяч.

"Саме цим пояснюється така висока смертність. Порівняно з Кореєю, де смертність 0,6% а в Італії - 9%. Все місто забите трунами", - зазначив Пальчевський.

Якщо порівнювати з Україною, то у нас зовсім мало тестів. За словами журналіста, зараз всього у 100 осіб підтвердили коронавірус, однак якщо тестів було б зроблено стільки ж, скільки в Італії, на сьогоднішній момент в Україні б діагностували коронавірус у десятків тисяч людей.

"Ця реальна картина врятувала б життя. Я тільки що розмовляв з одним із депутатів, який лежить в Олександрівській лікарні - забита реанімація, забита вся лікарня, а ліки скінчилися. Ось і вся наша підготовка до влади", - повідомив телеведучий.

Нагадаємо, Андрій Пальчевський вважає, що головна проблема України сьогодні - це коронавірус.

Як зазначив журналіст, держава абсолютно не готова до недуги.

«Я можу сказати зі свого особистого досвіду. Мені тільки що дзвонила жінка, яка перехворіла двостороннім запаленням легенів після перенесеного грипу. І її дитина 14 років з температурою 40 пролежав чотири дні теж із запаленням», - зазначає журналіст.

Пальчевський вважає, найпідліше в нашій країні, що люди не можуть зробити тест, а також, що не створені штаби.

Раніше повідомлялося, Андрій Пальчевський розповів, що найкращою країною по боротьбі з недугою виявилася Південна Корея, в ній створили понад 600 пунктів забору матеріалу для досліджень.

А гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявляв, що весь успіх у боротьбі з епідемією полягає в кількості тестів.

больных в 10 раз больше!!! Gepostet von Андрей Пальчевский am Dienstag, 24. März 2020

Нагадаємо, що Пальчевський розгромив команду Зеленського: «Влада дорого заплатить за сволотість, який вони нам влаштували».

Раніше Politeka повідомляла, що харків'янка з собакою "застрягла" в Китаї, дзвінок Зеленського не допоміг: "я не повернуся, тому що...".

Також Politeka писала, що пасажир метро Харкова влаштував справжнє застілля у вагоні, відео: "немає коронавирусу".

https://www.youtube.com/watch?v=qZMYhwlWnzg