Президент Володимир Зеленський на честь Дня вишиванки, 21 травня, похвалився "трендовим" образом у мережі та привітав українців

Гарант поділився свіжим фото в соцмережі Фейсбук, на якому постав разом з першою леді Оленою Зеленською, передає Politeka.net. Голова держави зробив селфі в білій вишиванці з темно-синім орнаментом на грудях. До нього пригорнулася дружина в синій сорочці. Обидва вони мило посміхалися на камеру.

Крім того, у прес-службі Офісу президента додали, що Зеленський відправив українські вишиванки в якості подарунка лідерам країн світу. Так, символічні подарунки, які несуть в собі частину української історії та культури, отримали президенти і перші леді США, Німеччини, Франції, Канади, Польщі, Туреччини та інших країн.

Сяюча подружжя Зеленських у вишиванках - після трагедії, що сталася напередодні в Луганській області - послужила як "червона ганчірка" для українців. Свою неоднозначну думку користувачі поспішили висловити в коментарях.

"Після року перебування на посаді президента і вчорашній прес-конференції хотілося б запитати гаранта: "Вам не соромно перед своїми батьками, перед усіма своїми виборцями, громадянами України, пересічними українцями, перед самим собою, врешті-решт?!"

"Яка щира і зовсім не єхидна посмішка... Там втрати знову... Повістка в армію ночами не мучить?"

"Цікаво, за не бідну зарплату в 5000 грн. Відзначав день вишиванки?"

"А мені прийшло смс повідомлення від водопостачання, що за несплату звернуться до суду.... Гарного вам дня слуги! Вишиванка красива"

"Так сумно, що й не хочеться святкувати. НІчого. Війна іде. Різниця між прошарком влади і простим людом така, що особам при владі ніколи не зрозуміти яким чином простий народ ще не помер з голоду"

"Йому вишивка йде, як корові сідло. Тільки ганьблять український народ"

"У людей хліб нема за що купити, а він вишиванку святкує"