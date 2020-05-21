Президент Володимир Зеленський на честь Дня вишиванки, 21 травня, похвалився "трендовим" образом у мережі та привітав українців
Гарант поділився свіжим фото в соцмережі Фейсбук, на якому постав разом з першою леді Оленою Зеленською, передає Politeka.net. Голова держави зробив селфі в білій вишиванці з темно-синім орнаментом на грудях. До нього пригорнулася дружина в синій сорочці. Обидва вони мило посміхалися на камеру.
Крім того, у прес-службі Офісу президента додали, що Зеленський відправив українські вишиванки в якості подарунка лідерам країн світу. Так, символічні подарунки, які несуть в собі частину української історії та культури, отримали президенти і перші леді США, Німеччини, Франції, Канади, Польщі, Туреччини та інших країн.
Сяюча подружжя Зеленських у вишиванках - після трагедії, що сталася напередодні в Луганській області - послужила як "червона ганчірка" для українців. Свою неоднозначну думку користувачі поспішили висловити в коментарях.
"Після року перебування на посаді президента і вчорашній прес-конференції хотілося б запитати гаранта: "Вам не соромно перед своїми батьками, перед усіма своїми виборцями, громадянами України, пересічними українцями, перед самим собою, врешті-решт?!"
Нагадаємо, увечері 20 травня в околицях фронтового села Трьохізбенка у Луганській області в результаті вибуху загинув легендарний комбат Сергій Губанов і постраждали ще троє військових.
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