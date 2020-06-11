У Верховній Раді був зареєстрований законопроект про внесення змін до Регламенту Ради, щодо графіка проведення пленарних засідань (№ 3608), яким пропонується скоротити час проведення цих засідань.

Про це зраджує Politeka.net з посиланням на сайт Верховної Ради.

Законопроектом передбачається встановити, що у тиждень, відведений для пленарних засідань, якщо не прийнято іншого рішення Верховної Ради, пленарне засідання триває з 10:00 до 15:00 (в п'ятницю - до 16:00) з перервою з 12:00 до 12:30. Понеділок і час після закінчення пленарних засідань відводяться для самостійної роботи народних депутатів, пов'язаної із здійсненням депутатських повноважень, а в разі необхідності - проведення засідань комітетів, тимчасових спеціальних комісій і тимчасових слідчих комісій, фракцій і груп.

Як говориться в пояснювальній записці до законопроекту, його прийняття "буде сприяти раціональному використанню робочого часу у пленарні тижні, зокрема загальний час роботи парламенту в пленарному режимі збільшиться з 18 до 19 годин на пленарний тиждень".

Раніше повідомлялося, що стало відомо, чи будуть в Україні збільшувати пенсійний вік після отримання траншу від МВФ.

Про це в ефірі українського телеканалу заявив глава Кабміну Денис Шмигаль, передає Politeka.net.

За його словами, в умовах програми МВФ не передбачено підвищення пенсионног віку в Україні.

"Ні, таких вимог немає. Невідомо, звідки з'явилася ця інформація, але не прописано в умовах цієї програми жодних змін пенсійного віку або інших речей, які стосуються пенсій", - заспокоїв Шмигаль українців.

Глава Кабінету міністрів також відзначив, що в меморандумі про співпрацю з МВФ, який був підписаний напередодні виділення траншу в розмірі $5 млрд, немає жорстких вимог до конкретних речей (наприклад, щодо підвищення тарифів на комунальні послуги), а прописані дорожні карти тих кроків, які потрібні Україні.

Нагадаємо, нові тарифи на комуналку і правила виплати пенсій: українцям видали цілий ряд вимог від МВФ.

Як повідомляла Politeka, підвищення пенсій скасовується, МВФ висунув Україні жорстку умову: що буде з виплатами.

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