Відео кортежу президента України Володимира Зеленського потрапило в мережу

Як передає Politeka.net гарант 23 липня відвідав Слов'янськ, що на Донеччині.

Рух зустрічного автотранспорту правоохоронці зупинили.

В кадр потрапило 11 автомобілів, які супроводжували Зеленського, передають "Букви".

Разом з президентом України на Донбас поїхала і президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга, яка прибула в Україну з візитом.

Зеленський і Соммаруга зустрілися з представниками місії СММ ОБСЄ, Міжнародного комітету Червоного хреста, ООН в Україні та керівництвом Донецької обласної державної адміністрації.

Крім того, нещодавно ми писали, що у Києві зафіксували розкішний автомобільний кортеж

Фото з'явилося в Instagram-акаунті vehicles.exclusive.

На знімку видно як рухається Rolls-Royce Ghost, за яким слід Toyota LC 200. Приблизна ціна такого кортежу – 500-600 тис. доларів. І це якщо авто не броньовані (тоді коштують вони ще дорожче).

Тільки номерний знак з чотирма дев'ятками коштує трохи більше 1300 доларів (36 000 грн).

Нагадаємо, що Зеленський після скандалу з Порошенком вразив українців заявою: «У нас на носі…».

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Як Politeka повідомляла, що у Зеленського вирішили "вимушено" залякати українців: "інструмент тоталітарних правителів".