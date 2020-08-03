Володимиру Зеленському довелося виконати умови терориста через особливості української держави

Як стало відомо Politeka.net, про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Його слова передає "Главком".

Нещодавно Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому сказав наступне: "Фільм "Земляни" 2005 року. Дивитися всім". Такою була вимога терориста Максима Кривоша, який захопив автобус з людьми в Луцьку.

Михайло Подоляк заявив, що Володимир Зеленський сам вирішив піти на поступки зловмисникові. Як зазначив радник голови ОП, президенту довелося піти на такі заходи через «нетрадиційність» України. Чиновник пояснив, що в країні дуже висока централізованість системи влади, і рішення багатьох питань залежить саме від глави держави.

«Вся структура влади впирається в одне прізвище. У нас будь-яка маленька подія – нехай Зеленський вирішить проблему. Ось він і вирішив», - заявив Подоляк.

А 3 серпня інший терорист захопив один з банків Києва і пригрозив підірвати бомбу. Він дозволив співробітникам установи піти, а також сам попросив викликати поліцію. Крім того, чоловік викликав один зі столичних телеканалів, щоб оголосити свої вимоги в онлайн-зверненні. З'ясувалося, що він є громадянином Узбекистану.

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