Американське Міністерство юстиції має намір конфіскувати об'єкти нерухомості, які належать скандальному українському олігарху Ігорю Коломойському

Про це повідомляє "Відлуння Кавказу».

Так, мова йде про офісні будівлі в Луїсвіллі, штат Кентуккі, а також в Далласі, штат Техас. Їх загальна вартість становить близько 70 мільйонів доларів.

Чиновники з Мін'юсту США стверджують, що Коломойський разом з діловим партнером Геннадієм Боголюбовим викрали 5,5 мільярда доларів з належного їм Приватбанку. В результаті цього, державі довелося терміново повертати цю суму назад в банк і націоналізувати його, щоб уникнути фінансової кризи.

"Протягом декількох років Коломойський і Боголюбов самі собі видавали кредити в ПриватБанку, які не повертали, або повертали, взявши нові», — йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що кошти виводилися за допомогою спеціальної дочірньої організації Приватбанку на Кіпрі. Його національний регулятор розглядав як кіпрську філію банку. Виведені кошти інвестувалися в бізнес і нерухомість по всьому світу.

До цього ми розповідали, що президенту України Володимиру Зеленському доведеться робити вибір на користь України або РФ. Про це заявив політичний експерт Андрій Смолій.

Він зазначив, що Міністерство юстиції США офіційно звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського у відмиванні коштів через ПриватБанк, а також масових розкраданнях коштів вкладників банку, в тому числі на території США.