Президент України Володимир Зеленський попередив про бунти в "Л/ДНР"
Зеленський підкреслив, що на Донбасі проживає три мільйони українців і це більше, ніж у деяких країнах Європи. При цьому він не виключає, що там відбудеться внутрішнє повстання, яке загрожує людськими втратами.
Таку заяву він зробив в інтерв'ю австрійському виданню Wiener Zeitung.
"Багато з цих людей захворіли вірусом, ми там маємо справу з гуманітарною катастрофою... У шахтарів на окупованому Донбасі справи йдуть погано: вони не отримують нормальної заробітної плати і змушені платити за воду і електрику за високою ціною. Якщо терпіння людей там в якийсь момент вичерпається, можуть виникнути заворушення та повстання",- розповів президент про розруху в ОРДЛО.
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На його переконання, внутрішній конфлікт на окупованій території Донбасу можливий, адже людям погано живеться, а також там є багато проукраїнськи налаштованих людей. Він також додав, що такий сценарій не вигідний Україні, оскільки в ОРДЛО виникне внутрішній конфлікт.
"Там багато українців у серцях. Я не хочу, щоб вони вмирали. Цим людям нелегко, багато хто зникає у в'язницях, бо відзначають такі свята, як День Незалежності України. Наші солдати, яких ми звільнили, сказали, що вони сиділи у в'язниці з проукраїнськими громадянами. Там багато людей з проукраїнськими поглядами",- додав він.
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