Місцевих жителів закликали не панікувати, коли вони почують виття електросирен по всій Одесі.

Як повідомляє Politeka.net попередження з'явилося на сайті міської ради.

Так, в середу сирени спрацюють в місті в інтервалі між 14.00 і 14.30. Гучномовці включатимуть по черзі в кожному районі міста, при цьому звуковий сигнал буде переривчастим.

Такі заходи проводять приблизно раз на квартал для комплексної перевірки автоматизованої системи централізованого оповіщення.

Про запуск електросирен завжди попереджають заздалегідь з метою запобігання можливих непорозумінь серед місцевого населення.

У зв'язку з виттям сирен одеситів просять не панікувати і зберігати спокій.

Нагадаємо, що жителям Одеси зробили попередження і попросили не панікувати

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