Місцевих жителів закликали не панікувати, коли вони почують виття електросирен по всій Одесі.
Як повідомляє Politeka.net попередження з'явилося на
Так, в середу сирени спрацюють в місті в інтервалі між 14.00 і 14.30. Гучномовці включатимуть по черзі в кожному районі міста, при цьому звуковий сигнал буде переривчастим.
Такі заходи проводять приблизно раз на квартал для комплексної перевірки автоматизованої системи централізованого оповіщення.
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Про запуск електросирен завжди попереджають заздалегідь з метою запобігання можливих непорозумінь серед місцевого населення.
У зв'язку з виттям сирен одеситів просять не панікувати і зберігати спокій.
Нагадаємо, що жителям Одеси зробили попередження і попросили не панікувати
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