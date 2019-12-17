Відома українська співачка Наталія Могилевська показала себе в шикарному синьому платті

Артистка розповіла про бажаннях і коли їх треба загадувати. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

На фото Могилевська в синьому платті. Наталія впевнено дивиться в бік камери і підняла руки. Можна зазначити, що артистка забула про білизну і показала свої груди у значному декольте.

"У переддень Нового року всі загадують бажання і вірять в чудеса, а адже це дуже серйозна штука. Їх потрібно загадувати не в новорічну ніч, а в дні сонцестояння та рівнодення, наприклад, 22 вересня або 22 грудня. А в принципі, ночей і днів для загадування бажань досить багато.", - написала Наталя.

Могилевська додає, що особливо добре загадувати бажання на День народження.

"Також, наприклад, День народження: прокидаюся вранці, роблю маленьку особливу практику, знаючи, що це самий приголомшливий день для того, щоб формувати бажання. Він в сотні разів сильніше, ніж Новий рік!", - зазначила співачка.

Фанати написали кілька коментарів під фото:

"У синьому тобі дивовижно", "Наташа, ти наша королева", "У ваших очах з'явилася магія, як у Горбачової. Ви на рівні", "Наталя, чарівна і жественная красуня", "Шикарна".

Раніше ми повідомляли, що Могилевська сміливої позі показала свою головну гордість прямо на сцені.

Відома українська співачка Наталія Могилевська показала коротке відео зі свого виступу.

На кадрах Могилевська в шикарному вечірньому платті з великим розрізом. Наталія села так на сходинки, що можна було оцінити ідеальні ноги співачки.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото.

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