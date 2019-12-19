Екс-учасниця ВІА Гра Альбіна Джанабаєва показала ефектні кадри зі своїм коханим
Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram артистки. На нових опублікованих фото співачка і виконавець Валерій Меладзе постали перед публікою в класичних нарядах. Альбіна, щоправда, виглядала набагато ефектніше за Валерія – жінка вийшла на сцену у чорній сукні в глибоким декольте:
««Правда завжди одна».....
Доброго вечора всім, ідіть і поцілуйте свою кохану людину ❤️ ну, і добра, звичайно ж 😉», - підписала артистка фото.
Нагадаємо, нещодавно «голубки» записали спільну пісню і тепер всіляко її рекламують.
Прихильники бажають парі щастя в більшості своїй, деякі ж – пишуть, що пара «не чіпляє взагалі», натякаючи на банальну проекцію зародку стосунків "жонатий-коханка".
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Нагадаємо, раніше артистка продемонструвала свою підтягнуту фігуру і подарувала шанувальникам практично новорічний настрій.
Звичайно ж, без пікантних нюансів не обійшлося. На нових фото жінка красувалася на зйомках одного з новорічних шоу:
«Ні, не в тіні, в сяйві ялинок, іграшок, знімальних софітів!) назнімали краси, - будемо радувати вас скоро…», - підписала артистка знімок.
На зйомках артистка була в стильному чорному костюмі під чоловічий крій і класичному взутті на шпильці, наряд вигідно підкреслив груди артиски - останні, навіть трохи "визирали" з-під V-образного декольте.
Шанувальники засипали екс-ВІА Гру безліччю компліментів:
«Мила Ви ❤!!!»
«Вау, красуня»
«Шалено красивий костюм і образ в цілому!!)»
«Альбіна, яка ви тонка людина 🌹»
«...Мені вже сняться сни з Вами 😂😃»
«Вогонь»
Раніше, артистка продемонструвала свою любов до відомого артиста на очах у здивованої публіки.
Подружжя виступили на відомому російському шоу Івана Урганта і завели публіку до безперервних аплодисментів.
Так між чоловіком і жінкою відчувається, що називається, іскра - крім іншого у виступі, Валерій Меладзе схопив Альбіну Джанабаєву за руку, а та хотіла було притулитися до коханого, але стрималася і не зробила цього так яскраво виражено, як, ймовірно, хотіла.
На опублікованих кадрах артистка красується в комбінезоні чорного кольору зі скромним, але декольте, Валерій - в костюмі.
Під час виступу вони і це видно - дуже намагалися сподобатися публіці, і, ймовірно бажали продемонстувати з допомогою своєї творчості всю глибину почуттів один до одного.
Нагадаємо, Меладзе похвалився фото з дружиною і нарвався на критику.
Як повідомляла Politeka, Меладзе розігнав ВІА Гру, залишилася тільки одна.
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