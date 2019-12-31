Російський актор, відомий українцям за ролі в популярному серіалі "Свати", Анатолій Васильєв, зробив важливу заяву

Він розповів, що має намір проігнорувати факт потрапляння в базу даних українського сайту "Миротворець".

"Я ставлюся до цього абсолютно спокійно. Я дійсно був на гастролях у Сімферополі та Севастополі. І я щасливий, що був там", - констатував народний артист Росії.

Крім того, за словами російського актора, він готовий знову порушити кордон України і відправитися в анексований Крим.

"Нас чудово приймали, і я поїду туди знову, якщо буде потрібно. Крим наш, про це розмов бути не може ніколи і ні з ким", - констатував Васильєв.

Нещодавно ми писали, що сценаристи серіалу «Свати» придумали несподіваний хід.

Герой Анатолія Васильєва - Юрій Ковальов – якого раніше в серіалі «поховали» повернеться. Тепер персонажі будуть молодими, а герой 73-річного Анатолія Васильєва буде представлений у спогадах.

У ЗМІ відзначають, що актор пішов з успішного проекту не просто так. Справа в тому, що в нього виник конфлікт із колегою по знімальному майданчику Федором Добронравовим. Васильєву хотілося, щоб у «Сватах» було менше жартів і більше драматизму, але Добронравов йому не хотів поступатися і вказав на двері, порадивши знімати своє кіно.

«Я навіть не знаю, чи буде ще продовження. —І не цікавлюся. Все. З мене вистачить. «А? Шо? Ха-ха-ха! Хо-хо-хо!». Я не можу так, та багато раз їм про це говорив. Але моє терпіння лопнуло, коли ми знімали сюжет, в якому мене посадили у в'язницю. Федя прийшов мене рятувати, а сам продовжує кривлятися, як зазвичай. Заходить у відділення розв'язною ходою, дістає пляшку з кишені... Я вважаю, що саме в цей момент все повинно було бути по-іншому», — говорив Анатолій Васильєв вісім років тому.

Спершу сюжет серіалу наравился акторові. За його словами, все сильно змінилося, коли продуктом перестав займатися режисер Юрій Морозов.

Нагадаємо, зірку Сватів несподівано поховали, правду приховати не вдалося.

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