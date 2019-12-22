Домробітниця розповіла про стосунки, які у неї склалися з Примадонною російської естради Аллою Пугачовою

Своїм розповіддю Надія Романова поділилася в ефірі однієї з передач на російському телеканалі.

Жінка зазначила, що протягом декількох років дбала про дочки співачки Крістіни Орбакайте, однак їй часто доводилося бувати також гостях і у самої Пугачової. За словами домробітниці, між ними були теплі відносини.

Романова похвалилася, що сиділа сиділа за одним столом з легендарною співачкою.

Крім того, вона зазначила, що Пугачова чудова бабуся, яка дуже любить своїх дітей і онуків.

"Сказати, кого вона більше любить, дуже складно", – розповіла помічниця по господарству.

Крім того Романова поділилася, що Примадонна завжди дарувала їй дорогі подарунки.

зокрема, вона отримала від артистки сумки від Луї Віттон, що стоїть ціле стан.

"Вона мені сумку Луї Віттон подарувала. Не знаю тепер, куди з нею ходити. Так вона мене віддячила", – зізналася домробітниця.

Раніше ми писали, Алла Пугачова шокувала заявою, в якому зізналася, що шанувальники її більше ніколи не побачать наживо.

Примадонна російської естради заявила, що у неї почалося інше життя. Крім того, її наздогнали вікові проблеми зі здоров'ям, пишуть російські ЗМІ.

«У мене тепер зовсім інше життя, яку я б не хотіла виносити в піснях», – сказала Алла Пугачова.

Також за інформацією зарубіжних таблоїдів, Алла Борисівна щаслива перебуває з родиною більше, чим на сцені, тому вирішила віддати весь свій час дітям Гаррі й Лізі, а також молодому чоловікові Максиму Галкіну.

Важливо відзначити, що співачка Пугачова ніколи не співала про щастя. Незважаючи на це, вона стала однією з найбільш легендарних російських співачок. Пісні Примадонни стали практично культовими, і у багатьох ніжна пора дорослішання і першої любові пройшли якраз під її знамениті мотиви.

Нагадаємо, що Пугачова забула про вік і одягла розпусне міні, модельєр не витримав.

Як повідомляла Politeka, 70-річна Пугачова покривлялась на камеру, Галкін злив домашнє відео.

Також Politeka писала, що 70-річну Пугачову підловили за шкідливим заняттям, мережа кипить.