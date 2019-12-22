Кончіта Вурст не перестає дивувати публіку

Австрійський співак Том Нойвірт, який більш відомий широкій публіці під сценічним ім'ям Кончіта Вурст, показав себе у всій красі. Про це пише Рoliteka.net з посиланням на Instagram знаменитості.

На новому опублікованому знімку зірка-трансгендер позує у вечірній сукні - лінія декольте - поза всякої критики, тому половина тіла артиста відкрита.

Більш того, Кончіта Вурст знову змінила імідж: крім демонстрації фігури в оксамитовому вбранні кольору бордо, артист також поголив голову, і тепер на місці колись "пишних кіс" - типова чоловіча лисина.

Артист вкотре привертає увагу до своєї персони за допомогою епатажу - на нових фото він показав, як знявся в гламурній фотосесії.

Раніше повідомлялося, Кончіта Вурст має намір зніматися в новому американському телешоу. Про це в своєму мікроблозі в Інстаграм розповіла колишня німецька супермодель Хайді Клум, яка також як і Вурст, запрошена в шоу Queen of Drags в якості ведучої. Замкне цю зоряну трійцю фронтмен Tokyo Hotel Білл Каулітц.

Клум поділилася знімком, де вони всі втрьох, і підписала, що з нетерпінням чекає початку зйомок – «щоб добре провести час».

Судячи з назви нового шоу – Queen of Drags (походить від фрази drag queen – артист чоловічої статі, який зображає на сцені жінку) – воно буде стосуватися світу трансвеститів.

До цього ми повідомляли, що Кончіта Вурст «померла». Том Нойвірт, який переміг на Євробаченні в 2014 році, пізніше заявив, що слід йти далі, і Кончіта повинна зникнути.

Після цього, судячи з Інстаграму «зірки», Нойвірт вирішив кардинально поміняти імідж. Він став все частіше викладати фото з традиційної чоловічої короткою стрижкою і в більш прийнятною одязі – без зайвого гламуру. В результаті, Нойвірт помітно став більш мужнім.

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