Російська зірка Нюша попала в гучний скандал

Про це пише видання КП.

Приводом для скандалу став той факт, що співачка Нюша розсекретила ім'я своєї дочки.

Але замість захоплених коментарів відома співачка отримала величезну порцію негативу.

Якщо раніше зірка естради намагалася приховувати факти особистого життя, то скоро у продажу з'явиться глянцевий журнал із зображенням дівчинки Нюши, який буде мати наступний анонс: "Знайомтеся, моя дочка - Сімба".

В інтерв'ю Нюша зізнається журналістам, чому вирішила дати своїй дитині таке незвичайне ім'я і розповість, який у них був "запасний варіант".

Але в соціальних мережах захвату користувачі не розділили. Навпаки, вони накинулися на співачку Нюшу за те, що вона дала своїй дитині ім'я героя популярного мультфільму "Король Лев".

"Сімба Ігорівна Сивова – бідна дитина, що їй доведеться пережити в школі!", "Жесть, у мене так собаку звуть", "Маразм міцнішав...", "Залишилося народити ще Тумбу і Юмбу", - обурюються шанувальники Нюши в соцмережах.

Раніше ми повідомляли про те, що співачка Нюша перервала мовчання і розповіла, як у дитинстві стала жертвою продюсера-збоченця. За її словами, їй тоді було 12-13 років і вона вже займалася написанням пісень. Але батько не міг її продюсувати, оскільки втратив власну студію.

Зірка також розповіла, що одного разу з батьком вони приїхали на студію до продюсеру, і він через деякий час попросив батька залишити їх наодинці, щоб зрозуміти, як дитина якобі веде себе без дорослих.

"Ми провели вдвох кілька хвилин: спочатку просто розмовляли, а потім він попросив роздягнутися. Я знала, що на кастингах дівчата роздягаються до купальників, щоб оцінили їх фігуру. Але він попросив догола – зняти кофточку і нижню білизну", - судорожно уточнила російська співачка.

Підсумовуючи, співачка заявила, що довгий час зберігала цю страшну таємницю в собі, але пізніше розповів про все батькові.

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