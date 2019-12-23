Артистка показала пікантні кадри, на яких позувала відразу в декількох яскравих образах

Відома українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва продовжує приємно дивувати шанувальників новими фото і відео, які викладає на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Як відомо, Даша є активним користувачем мережі і часто показує шанувальникам безліч кадрів зі своїх фотосесій.

Пікантні і часто досить відверті знімки викликають хвилю емоцій з боку фанатів, зірка отримує безліч коментарів на свою адресу, пише Politeka.

Даша є не тільки співачкою, але й актрисою, а також пробує себе в ролі ведучої і моделі. Виходить це у неї дуже успішно, адже кожна фотосесія Даші викликає незмінний бурхливий захват серед шанувальників. На сторінці зірки в Instagram вона показала неймовірні кадри.

В цей раз в Instagram артистка показала пікантний кадр, на якому позувала відразу в декількох яскравих образах.

У розділі Сторі зірка представила цілу серію кадрів, на яких позувала в найрізноманітніших вбраннях. Даша показала фото з різних моментів життя, відповідаючи на запитання шанувальників.

Так, за словами Даші, вона здатна багато витримати, може забавно відповісти навіть на самі дивні питання. Наприклад, відповідаючи на заплутане пропозицію шанувальника про морозиво, зірка виставила кадр з фотосесії, де вона позувала перепачканной в ласощах і серйозно дивилася при цьому в камеру.

Також Даша представила серію фото, на якому позувала в незвичайному вбранні серед гір Ісландії. При цьому вона зазначила, що її нові фото було її давньою мрією, вона давно хотіла побувати там.

«В об'єктиві нового, дууууууже талановитого і душевного режисера. Ще довго буде снитися... #такаяисландия», – Даша пише під новим постом.

Шанувальники не утрималися від коментарів:

«Так, багато чого залежить від режисера, але ти муза, яка робить кадр шедевром. Дуже гарні фото!», «Результат в кадрі, а робота 😲😟😨 ЗА.. .Даша ти 🌟🌟🌟🌟🌟», «Шматочок мінералу цього, будь ласка-пожалуцста-будь ласка!», «Мурашки по шкірі від цих видів і усвідомлення того, яка ви самовіддана 🔥❤️», «Повелителька чорної скелі!», «Неймовірні!🔥».

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