Алла Пугачова засвітиться в грандіозному концерті, який покажуть у новорічну ніч

Про це пишуть Дні.

Перший канал поки не коментує цю інформацію, але журналісти стверджують, що у грандіозній "Новорічної ночі" візьме участь і сама примадонна Алла Пугачова.

Керівництво телеканалу в особі Костянтина Ернста, якого, Алла Пугачова вирішила, мабуть, "догодити", тримає подробиці зйомок у повній секретності.

За інформацією ЗМІ, російська примадонна погодилася виступити в так званому "блакитному вогнику" за серйозну суму.

Швидше за все, Костянтин Ернст заплатить Аллі Пугачовій десятки мільйонів рублів, оскільки цей виступ стане ексклюзивним, адже примадонна більше не виступить ні на одній кнопці" телевізора.

А вже після перерви в "Новорічної ночі" виступить і Софія Ротару, чий виступ заздалегідь записували в кафе на ВДНГ у Москві.

Раніше ми повідомляли про те, що Аллу Пугачову росіяни розкусили після відмови виступати на новорічних ефірах. Російські чиновники не сумніваються, що відмова примадонни - рекламний хід.

Як заявив чиновник з Держдуми Вадим Манукян, на екрані всі знаменитості, у тому числі і Алла Пугачова, милі й усміхнені, а в житті – такі ж як всі, просто з великими фінансовими можливостями.

"Знаєте, всі вони талановиті, але на їх місці може надати будь-який з нас. Це зовсім не сакральна історія. Головне, бачити мету і не бачити перепон. Можливо, від інших вони відрізняються тоннами гриму на обличчі, адже телебачення – це фабрика свята і ілюзій", – заявив він, коментуючи відмову Алли Пугачової виступати перед росіянами в новорічну ніч.

Також ми розповідали про те, що примадонну жорстко рознесли за творчість. Зокрема, російський критик Сергій Сосєдов різко висловився про творчість російської примадонни і розніс її останній фільм "Той самий концерт", який зібрав у прокаті 30 мільйонів.

Відомий критик також засумнівався в якості музичних композицій, які присутні в картині, що зібрала в прокаті нібито 30 мільйонів рублів.

"Вона не в тій формі, щоб співати, хоча мені говорили, що були хороші пісні, але я їх не чув. Мені досить "гопнических" пісень типу "не вчи мене жити" або там "копієчку на телогреечку" — це гопник співає", - додав він.

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