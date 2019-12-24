Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий здивував зовнішнім виглядом з довгою бородою і в червоно-білій шубі

Як вже зрозуміло, артист приміряв на себе костюм Діда Мороза, пише Рoliteka.net. Відповідне фото розмістили на офіційній сторінці "Кварталу 95" в Instagram.

На фото Євген стоїть в костюмі казкового персонажа і широко посміхається. На тлі помітні новорічні іграшки та прикраси.

"Не вистачає святкового настрою? Подивіться на Женю!

Ні відсутність снігу, ні +12 за вікном не здатні стерти цю чарівну посмішку з його обличчя...", - написано в пості.

За півгодини пост зібрав більше 5500 лайків та багато коментарів.

"Жека, ти найкращий Дід Мороз", "Наш Дід Мороз Женя виглядає так, ніби вже відгуляв всі Новорічні свята 😂😂😂", "Погода нам не перешкода 🍾🥂🍻😂😂😂", "Женя як завжди) 😂😂😂", "В голові його сміх😂😂😂", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, на початку цього місяця Євген Кошовий приміряв образ Санта Клауса.

«Наш Дід Мороз «на стилі». Повним ходом готуємося до новорічного туру «Вечірнього Кварталу», - говорилося в підпису в Instagram.

На артисті красувався яскравий наряд. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Ухти», «Круть», «Жеко, я тебе спочатку не впізнав ,багатим будеш», «Дід Мороз зовсім несхожий на Женю», - написали вони.

Нагадаємо, Кошовий вирішив у Сториз побажати всього доброго підписникам, щоб ті не нудьгували. На знімках у Євгена Кошового, втім, як і завжди, злегка є всякі гримаси.

На кадрах видно обличчя знаменитого артиста, правда свої очі він вирішив прикрити очками-эмоджи. Він випнув підборіддя, так як фотографував себе знизу.

Шанувальники оцінили позитивного Кошового і відзначили, що той непогано виглядає.

Раніше повідомлялося, що дочка актора студії «Квартал 95» Євгена Кошового вразила нарядом на дитячому ранку.

«Тыдыщ. Спасибі!», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих знімках дочка Кошового позує в ролі одного з фиксиків. Однак українці не змогли висловити свою думку, оскільки кадри опубліковані в Stories.

Нагадаємо, Кошовий з «Квартал 95» ошелешив різкою зміною в зовнішності: зовсім не впізнати

Як повідомляла Politeka, на сім'ю Кошового з «Квартал 95» напали, з'явилися жорсткі кадри.

Також Politeka писала, що Кошовий з «Кварталу 95» зізнався, як натерпівся від знущань, замішані близькі.