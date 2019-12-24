Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий здивував зовнішнім виглядом з довгою бородою і в червоно-білій шубі 

Як вже зрозуміло, артист приміряв на себе костюм Діда Мороза, пише Рoliteka.net. Відповідне фото розмістили на офіційній сторінці "Кварталу 95" в Instagram. 

На фото Євген стоїть в костюмі казкового персонажа і широко посміхається. На тлі помітні новорічні іграшки та прикраси. 

"Не вистачає святкового настрою? Подивіться на Женю!

Ні відсутність снігу, ні +12 за вікном не здатні стерти цю чарівну посмішку з його обличчя...", - написано в пості. 

Популярні новини зараз

Наречена Баскова налякала зовнішнім виглядом, кадри "весілля" облетіли мережу: "ну і страшненька"

«Коханка» Зеленського задерла ногу в чорному платті і засвітила зайве: «Друга Волочкова»

Розкрито правду про Заворотнюк, діагноз зовсім інший: «Вона вже...»

Галкін підставив міцне чоловіче плече Лободі, такого Пугачова не очікувала: жаркі кадри
Показати ще

За півгодини пост зібрав більше 5500 лайків та багато коментарів. 

"Жека, ти найкращий Дід Мороз", "Наш Дід Мороз Женя виглядає так, ніби вже відгуляв всі Новорічні свята 😂😂😂", "Погода нам не перешкода 🍾🥂🍻😂😂😂", "Женя як завжди) 😂😂😂", "В голові його сміх😂😂😂", - написали користувачі мережі. 

Нагадаємо, на початку цього місяця Євген Кошовий приміряв образ Санта Клауса. 

«Наш Дід Мороз «на стилі». Повним ходом готуємося до новорічного туру «Вечірнього Кварталу», - говорилося в підпису в Instagram. 

На артисті красувався яскравий наряд. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Ухти», «Круть», «Жеко, я тебе спочатку не впізнав ,багатим будеш», «Дід Мороз зовсім несхожий на Женю», - написали вони.

Нагадаємо, Кошовий вирішив у Сториз побажати всього доброго підписникам, щоб ті не нудьгували. На знімках у Євгена Кошового, втім, як і завжди, злегка є всякі гримаси. 

На кадрах видно обличчя знаменитого артиста, правда свої очі він вирішив прикрити очками-эмоджи. Він випнув підборіддя, так як фотографував себе знизу. 

Шанувальники оцінили позитивного Кошового і відзначили, що той непогано виглядає.

Раніше повідомлялося, що  дочка актора студії «Квартал 95» Євгена Кошового вразила нарядом на дитячому ранку.

«Тыдыщ. Спасибі!», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих знімках дочка Кошового позує в ролі одного з фиксиків. Однак українці не змогли висловити свою думку, оскільки кадри опубліковані в Stories.

Нагадаємо, Кошовий з «Квартал 95» ошелешив різкою зміною в зовнішності: зовсім не впізнати

Як повідомляла Politeka, на сім'ю Кошового з «Квартал 95» напали, з'явилися жорсткі кадри.

Також Politeka писала, що Кошовий з «Кварталу 95» зізнався, як натерпівся від знущань, замішані близькі.