Знаменита українська співачка Настя Каменських розбурхала шанувальників новими кадрами, які опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя.

Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, пише Рoliteka.net.

Цього разу артистка продемонструвала досить сміливий і незвичайний образ. Для фіналу зйомок співочого шоу «Х-фактора» зірка вибрала пікантне вбрання, яке вигідно підкреслило її схудлу фігуру.

Так, Настя блестнула формами в мереживній боді, розшитим камінням і доповненим чорного кольору накидкою. Свій вражаючий образ артистка доповнила блискучим макіяжем, а волосся зібрала в ефектний кінський хвіст.

«Отримати нагороду особливо приємно, коли це народна премія @xfactorstb в номицації «улюблена четвірка суддів» ♥ ️ спасибі за вашу любов 🙏🏻», – пише Настя під новим постом в Instagram.

Шанувальники тут же взялися коментувати побачене:

«Наснилася мені в цьому вбранні 😇», «Малятко вітаю❤», «Сама сама 😍😍😍», «Клас❤️», «Красуня!!!!», «Гарна діва🔥🔥🔥🔥🔥👏👏», «Молодець! Красива і розумна!!!! Приклад для наслідування 💝💝💝», «Вітаю!Ти крута!Ти їх заслужила!Ти сама крутіша суддя!👏💞», «Моя улюблена красуня ,вітаю 🔥🔥🔥🔥🔥», «Красотуличка❤️», «Красуня, тільки де поділася попа, як у Кім?», «Шикарний образ 🔥🔥».

Також на своїй сторінці в розділі Сторі зірка показала себе в незвичайному і блискучому образі. Артистка опублікувала фото, на якому позує в чорному платті з глибоким декольте і об'ємними рукавами, виконаними з сітки. Доповнила свій образ Настя великої прозорої маскою в тон сукні, що закриває практично все обличчя. Також на її обличчі яскравий макіяж.

В такому образі зірка вирішила відвідати вечірки «Ніч химер» разом зі своїм чоловіком.

Нагадаємо, Каменських показала, як розважається у Мексиці в сміливому вбранні.

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