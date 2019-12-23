49-річна топ-модель Наомі Кемпбелл приміряла незвичайний образ

Знімок знаменитість оприлюднила на своїй сторінці в Instagram, пише Рoliteka.net

Чорна пантера очевидно вирішила змінити образ на рожеву пантеру.

На фотографії супермодель позує в рожевій перуці і великих сонцезахисних окулярах. При це губи Наомі Кемпбелл нафарбувала також яскраво-рожевою помадою.

Невідомо, яку реакцію вона очікувала від своїх прихильників, однак люди з захопленням відреагували на незвичайне фото знаменитості. "Ви ще красивішим", "Прекрасна", "Виглядаєте чудово", "Богиня! І красива, і розумна", – написали шанувальники Наомі Кемпбелл.

Раніше ми розповідали про те, що російський мільярдер Владислав Доронін виставив на продаж будинок Capital Hill Residence в Барвисі, побудований для Наомі Кемпбелл. Це – єдиний у світі житловий будинок, спроектований легендарної британкою Захою Хадід.

На будівництво будинку пішло 140 мільйонів доларів. Він розташований в лісі недалеко від Рублево-Успенського шосе, на території селища Барвіха. Його дизайн унікальний, тому що зверху особняк схожий на космічний корабель і виконаний з екологічних матеріалів.

За нього просять 150 мільйонів доларів, хоча в поточних економічних умовах ріелтори називають таку ціну «нереальною».

Також ми повідомляли, що Наомі Кемпбел відвідала церемонію The Fashion Awards 2019 в лондонському Альберт-холі.

Для заходу, який називають «модним Оскаром», красуня вибрала прозоре плаття з вишивкою, прикрашена стразами. Чорний прозорий вбрання підкреслив вигини фігури моделі, а самі пікантні частини тіла закрила вишиванка, оздоблена камінням, проте вона не приховали того, що під сукню Наомі не одягла бюстгальтер.

Нагадаємо, відома модель шокувала всіх голим фото.

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Також Politeka інформувала, що відома модель Victoria Secret розповіла про своїх комплексах.