Учасниця відомої української групи Неангели Вікторія Смеюха показала атмосферні фотографії, зроблені в Туреччині
Про це пише Рoliteka.net, з посиланням на Instagram артистки.
зокрема, співачка показала знімок, який вона зробила в столиці Туреччини Стамбулі.
"У правильного туриста повинні бути, як у мухи, фасеточні очі, щоб все бачити і помічати!", - підписала знімок Смеюха.
При цьому Віка сфотографувалася на тлі Блакитної мечеті, яка є першою за значенням у Стамбулі.
Шанувальники прийшли в невимовний захват від фотографій, зазначивши, що Віка дарує ще більшу красу Стамбулу.
«Чарівний місто, чарівні чайки, чарівна ви😍👌», «Перше фото неймовірне, дуже художнє», «Ви даруєте більше краси Стамбулу🌹», «Віка, ви мені подобаєтесь! Жива, справжня, красива, без дурного пафосу. Дуже класна!», «Віка, друге фото просто шедевр) Ви чудова👍👍», - пишуть в коментарях.
Раніше ми писали про те, що Вікторія Смеюха здивувала шанувальників серією знімків, на яких виблискувала в прозорому вбранні.
Артистка вирішила цього разу не тільки приємно здивувати шанувальників яскравими кадрами, але ще й спантеличити зміною способу.
Як відомо, не так давно зірки української групи «Неангели» вирішили влаштувати цілу серію безперервних подорожей з концертною програмою, тому завжди активно готуються до майбутніх концертів.
цього разу зірка показала, як відвідала світський захід «Вечір химер», в яскравому вбранні з прозорими рукавами і сміливим декольте. Форми зірки приховані за клаптиком тканини чорного кольору. На обличчі артистки яскравий макіяж, а сама вона виглядає досить і досить щасливо.
«Через терни до зірок. Кожна жінка творить свою реальність. Недарма в казках писано: «по щучому велінню, по моєму хотінню». Вчора було чарівне захід, гостями якого були люди повірили в себе. Мрійте і дієте і нехай ваші дороги будуть завжди відкриті. Обіймаю!💗💗💗@zirkovyi_shlyah #день народження», – пише Вікторія під новим постом.
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