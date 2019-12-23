Артистка Студії «Квартал 95» Лалі Ергемлідзе показала свої спокусливі форми зблизька

Зазвичай скромниця вирішила «підбадьорити» публіку і буквально випятила на камеру свої пишні груди та інші, що привертають увагу протилежної статі, жіночі принади. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram артистки.

Не так давно голосиста Лалі народила, але на її фігурі, це, схоже, ніяк не відбилося. В чорному вбранні, що складається, ймовірно з піджака або подібної за формою накидки в підлогу, короткій спідниці та ще й з прозорими панчохами в сітку - артистка виглядала просто приголомшливо:

«Дама біля куща в очікуванні свого виходу на сцену 😘 Підгледіла», - підписала артистка відверту і стильну фотографію.

Шанувальники, всі, як один, «затягнули пісню» про красу Лалі:

«Вау»

«Вогонь»

"Красуня"

Нагадаємо і про те, що на сцені під час нового номеру "Жіночого кварталу" сталося непердбачене.

На сцені відома актриса творчої групи Ірина Сопонару показалася в ролі… «горбаня». Не зовсім того відомого, що з «Собору Паризької Богоматері», але майже. Артисти вирішили обіграти сценку, де некрасиву дівчину ревнує її чоловік – швидше за все – пластичних хірург. Той тримає біля себе гидулю, та ще й всіляко, нібито, її ревнує до всіх інших чоловіків.

Так, за сценарієм, один з клієнтів дякує лікареві за вдалу операцію його дружини, але, коли входить в кабінет і бачить дружину медика – здригається в жаху. Жінка настільки некрасива, що клієнт навіть боїться на неї подивитися. Але після того, як він пішов, хірург ще примудрився влаштувати своїй «горбатій» дружині скандал, мовляв, «я ж бачив, як він на тебе дивився». Жінка почала виправдовуватися, мовляв, все тому, що я дуже негарна, чоловік заперечив:

«Казала мені мама, твоя краса тебе погубить». Зал вибухнув сміхом, втім, дивіться самі:

Нагадаємо, гаряча красуня з «Квартал 95» засвітила груди без ліфчика.

Як повідомляла Politeka, Кравець та інші красуні «Квартал 95» вразили сміливими фото з закулісся.

Також Politeka писала, що Кошовий з «Кварталу 95» показав, хто стоїть за Поляковою.