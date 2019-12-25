Шоумен, телеведучий і російський гуморист Максим Галкін згадав про важкий період у своєму житті
Батьки Максима Галкіна, Олександр Олександрович і Наталія Григорівна хворіли онкологією. Батька це важке захворювання наздогнало в 2002 році, слідом за ним захворіла і мати гумориста.
Як повідомляє Politeka.net, Максим Галкін поділився своїми спогадами про той період життя у програмі "А поговорити?" на Youtube-каналі (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
Він робив усе можливе, щоб вилікувати батьків але їх не стало. Першим помер Олександр Олександрович, через два роки після його смерті не стало і Наталії Григорівни.
"Я в перший раз подорослішав, коли у обох була хіміотерапія. Вони так лежали обидва, у жахливому стані, задавлені хімією. Одночасно. А у мене при цьому якісь концерти. Мені треба і за ними… І заробляти на це все… Слава богу, я вже дуже багато заробляв, міг собі дозволити все це", – згадав Галкін.
Батько Галкіна в останні дні життя задихався, адже його мучив рак легенів. Тоді навіть киснева маска не могла полегшити долю чоловіка. За словами Галкіна, спогад про батька досі стоїть перед його очима
"Ти не хочеш, щоб людина помирала в цій масці, йому важко вже в цій масці. Кисню недостатньо. Це спогад, який стоїть перед очима. Це неможливо забути", – розповів гуморист.
Він також пригадав, що за день до своєї смерті його батько випадково почув пісню радянських часів. Вона була наповнена сенсом і шалено сподобалася йому. Тепер, коли у Галкіна в житті відбувається різного роду труднощі він починає постійно натикатися на ту пісню. За словами гумориста, в такі моменти він немов отримує звістку від батька.
Нагадаємо, що Галкін без сорому показав, як розважається з Пугачовою ночами.
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