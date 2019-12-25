Шоумен, телеведучий і російський гуморист Максим Галкін згадав про важкий період у своєму житті

Батьки Максима Галкіна, Олександр Олександрович і Наталія Григорівна хворіли онкологією. Батька це важке захворювання наздогнало в 2002 році, слідом за ним захворіла і мати гумориста.

Як повідомляє Politeka.net, Максим Галкін поділився своїми спогадами про той період життя у програмі "А поговорити?" на Youtube-каналі (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Він робив усе можливе, щоб вилікувати батьків але їх не стало. Першим помер Олександр Олександрович, через два роки після його смерті не стало і Наталії Григорівни.