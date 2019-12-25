34-річний російський співак Влад Топалов приголомшив домашнім фото з 29-річною дружиною, українською телеведучою Регіною Тодоренко

Як передає Politeka.net, у своєму мікроблозі в Instagram Топалов поділився свіжим знімком, на якому його дружина спить, сховавшись під ковдрою, а він сидить поруч з нею зі "звіриним" виразом невдоволення на обличчі. Топалов підняв руки вгору, неначе хоче вдарити чимось дружину, а вона поклала на його ногу руку - мовляв, заспокойся. Судячи з підпису до забавного знімку, співак ніяк не може розбудити Регіну, тому й злиться. Він поцікавився у шанувальників, а як у них йдуть справи з бажанням "прибити" чоловіка або дружину.

"Вам іноді хочеться вбити свою дружину? Признавайтесь!🤣 як справляєтеся ? #буднітт", - написав Топалов.

Коментуючі тут же кинулися відповідати зірці і ділитися своїми прикладами з життя.

"Я думаю у чоловіка кожен день така думка в голові)))"

"Ви такі кайфові)))😘"

"Чоловіка іноді хочеться прибити або покусати"

"Мій відкрито про це говорить🤣"

"Хочеться "вбити" чоловіка!!! Влад, нас більше, ну бажаючих чоловіка 😂😂😂. Се*с, поцілунок - краще не придумаєш профілактики ❤️"

"Як, вона ж найкраща дружина)) 😍. А от чоловіка іноді хочу, і просто починаю його щипати 😂"

"Немає дружини, ти переманив😂"

"А через що, соромлюся запитати? Вже чи не за те, що вона на Балі, а ти в Москві?)"

"Ви класні💞. А бабуся мені казала,якщо хочеться прям вбити чоловіка-просто встань і йди варити борщ😁😁😁😁."

Раніше ми повідомляли, Регіна Тодоренко похвалилася струнким засмаглим тілом, одягнувши купальник і сфотографувавшись на пляжі в Балі.

Фанати зацінили знімок співачки, правда, деякі зазначили, що артистка "постаріла".

"Красуня Регіна", "Добре відпочити!", Гарної Вам відпустки!) Ви класні", "Приємного відпочинку ще раз Регіна", "Що то мені підказує, що ти кайфуєш, заздрість чи що?" "Хочу туди - це рай", "Як ти різко постаріла".

Нагадаємо, гаряча Тодоренко засвітила зайве в майці без білизни

Також Politeka повідомляла, що Тодоренко і Топалов вперше засвітили обличчя сина