Лікарі з останніх сил борються за життя Галини Волчек

Стан російської актриси театру і кіно Галини Волчек різко погіршився

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Телеграм-канал Mash, у радянської і російської актриси театру і кіно, театрального режисера, педагога, художнього керівника Московського театру «Сучасник» Галини Волчек прогресує пневмонія.

До цього страшного діагнозу додався ателектаз — йде руйнування тканин легенів, в них збільшується кількість рідини.

Знаменита актриса і режисер досі підключена до ШВЛ, стан оцінюється як вкрай важкий, зараз він нестабільний.

Також раніше повідомлялося, що народну артистку СРСР Галину Волчек госпіталізували увечері 23 грудня в Москві. Коли приїхала швидка, вона була вже не в свідомості. Після госпіталізації артистку ввели в медикаментозну кому.

Галина Волчек перестала дихати самостійно від ускладнень двосторонньої пневмонії. Її підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Артистка перебуває у вкрай важкому стані.

Нагадаємо, що Галина Волчек дуже довгий час курить як паровоз і примудряється викурити за півгодини до чотирьох сигарет.

Від цієї залежності вона не змогла позбутися навіть, коли опинилася в інвалідному візку. І в цьому винна її подруга Алла Пугачова. Волчек зізнається, що свою першу сигарету в день викурює тільки після сніданку.