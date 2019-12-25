Стан російської актриси театру і кіно Галини Волчек різко погіршився
Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Телеграм-канал Mash, у радянської і російської актриси театру і кіно, театрального режисера, педагога, художнього керівника Московського театру «Сучасник» Галини Волчек прогресує пневмонія.
До цього страшного діагнозу додався ателектаз — йде руйнування тканин легенів, в них збільшується кількість рідини.
Знаменита актриса і режисер досі підключена до ШВЛ, стан оцінюється як вкрай важкий, зараз він нестабільний.
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Також раніше повідомлялося, що народну артистку СРСР Галину Волчек госпіталізували увечері 23 грудня в Москві. Коли приїхала швидка, вона була вже не в свідомості. Після госпіталізації артистку ввели в медикаментозну кому.
Галина Волчек перестала дихати самостійно від ускладнень двосторонньої пневмонії. Її підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Артистка перебуває у вкрай важкому стані.
Нагадаємо, що Галина Волчек дуже довгий час курить як паровоз і примудряється викурити за півгодини до чотирьох сигарет.
Від цієї залежності вона не змогла позбутися навіть, коли опинилася в інвалідному візку. І в цьому винна її подруга Алла Пугачова. Волчек зізнається, що свою першу сигарету в день викурює тільки після сніданку.
"Це єдине розумне, що я з собою роблю. Я натщесерце не палю. Алла Борисівна Пугачова мене на мундштуки підсадила. Просто мундштучки, які щось шкідливе забирають. Я її люблю і їй вірю, вона дала мені трошки, а потім я почала сама купувати", - розповіла актриса один із секретів.
Нагадаємо, передсмертне фото популярної актриси мережу облетіло: "Її любили багато...", лякаючий кадр.
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