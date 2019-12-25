Вирішила похвалитися будинком, але щось пішло не так

Російська балерина Анастасія Волочкова похвалилася своїм домом і в черговий раз отримала шквал критики

Про це передає Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

В кадрі артистка з квітами позує на тлі свого будинку.

«Коли свято кожен день!🌺😊» — лаконічно підписала вона пост.

Знімок викликав бурхливе обговорення в мережі.

Варто відзначити, що багатьом сподобався будинок, однак деяких фоловерів привернув не особняк артистки, а її чоботи.

У комментраиях передплатники розкритикували їх, зазначивши, що вони виглядають безглуздо і порадили їй купити нове взуття.

«Все супер! І будинок, і прикраси на будинку , але ось ці чоботи..жесть і сміх», «Добре, коли є гроші», «Настя, ми тобі бажаємо в Новому році щастя і пора вже порозумнішати,ти дуже вже доросла тітонька», «Як то все аляписто, і чоботи коштувало не такі об'ємні одягнути», «

Де вагони кольорів??..😳 Просимо!!..», «Шикарний будинок , красива жінка, але купіть собі інші унти», - пишуть в мережі.

Раніше ми писали, що 22 грудня Волочкова опублікувала пост, на фото якого позувала в блискучому костюмі: жакеті і брюках. На голову і шию артистка наділу незвичайні аксесуари. Волочкова знаходилася біля новорічної локації.

"А Ви вже відчуваєте наступ свята?🐣 Я трохи незвичному для себе образі😊 Але намагаюсь урізноманітнювати передноворічну суєту радістю, позитивом, любов'ю❤️ і, звичайно моїми творчими проектами...", - написала Анастасія.

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