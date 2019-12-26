Екс-солістка "ВІА Гри" Альбіна Джанабаєва опублікувала у соцмережі кокетливі знімки

Співачка зробила грайливі кучері для виступу і поділилася знімками в своєму сторіс, про це повідомляє Politeka.net.

25 грудня відбувся святковий концерт "Різдво з Григорієм Лепсом" в московському "Крокус Сіті Холі". У ньому взяли участь Філіп Кіркоров, Діма Білан Тіматі, Ані Лорак, Валерій Меладзе, Альбіна Джанабаєва, Наталія Подольська, Володимир Пресняков, Глюк’оZa, Юліанна Караулова і інші зірки.

Джанабаєва скоїла справжнє "б'юті-преображення" заради виступу. Вона зробила собі нову оригінальну зачіску з кучерями.

Джанабаєва назвала свою нову зачіску "Локон пристрасті".

Дружина Валерія Меладзе виступила на концерті разом з своїм чоловіком. Джанабаєва і Меладзе виконали новий хіт «Мегаполіси». У завершення заходу артистка ніжно обнялася з чоловіком.

Співачка підвела своєрідний підсумок року такими словами: "Чорно-біле кіно під назвою „Життя“! 2019 рік прекрасний! Так, кожен прекрасний, неповторний! І вчора був прекрасний вечір".

Раніше ми повідомляли, що співачка і екс-ВІА Гра Альбіна Джанабаєва продемонструвала класичний і відвертий образ.

Артистка позувала в ефектному вбранні в домашній обстановці.

Екс-ВІА Гра продемонструвала новий відвертий образ - чорні панчохи або колготи, приглушене світло, верх - чорна класика зі строгими лініями піджака, розпущене волосся, чорні туфлі на високих підборах. Все це "прикравлено" стриманою, але разом з тим впевненою демонстративною стійкою і загадковим поглядом, направлений вдалину на нічне місто:

«На місто опускається ніч...», - так «загадково» вирішила підписати артистка нове опубліковане фото.

Нагадаємо також, нещодавно Альбіна Джанабаєва продемонструвала новий ефектний образ.

Артистка позувала в чудовому вбранні і під руку з коханим Валерієм Меладзе.

На новому фото пара, незважаючи на чутки в російських ЗМІ, зокрема, про їх розставання, красується разом. Новий студійний знімок став для фанатів повною несподіванкою.

Нагадаємо, Меладзе похвалився фото з дружиною і нарвався на критику.

Як повідомляла Politeka, Меладзе розігнав ВІА ГРУ, залишилася тільки одна.

Також Politeka писала, що Брежнєва у відвертому вбранні стривожила заявою.