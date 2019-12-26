Відома українська співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, показала жаркі фото зі зйомок кліпу

На першому фото солістку тримає молодий чоловік з голим торсом на камеру. Саша, швидше за все, в білому комбінезоні. На ще одному фото Зарицька сидить на кубі, а у неї на спині вишивають візерунок. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

На інших фото інші учасники кліпу. На них у різних частинах тіла теж вишивали візерунки.

"Неймовірні 25 годин", - підписала фото Олександра.

Фанати двояко поставилися до таких знімків Зарицької:

"Просто очманіти", "Несподівана жесть..Вибачте, але вам не роздягатися. Ні до чого такі одкровення.(моя особиста думка)", "Дуже чуйний кліп", "Я вас люблю", "Всі Ваші відеороботи - це естетика", "Пісня гарна, але кліп я не змогла дивитися".

Раніше ми повідомляли, що 38-річний режисер, сценарист і кліпмейкер Алан Бадоєв показав фото з гарячими обіймами з 27-річною солісткою KAZKA Олександрою Зарицької.

адоев поділився знімком у своєму мікроблозі в Instagram. Кадр знятий під час зйомок відомого кліпу на пісню "Палала". На фото режисер впритул стоїть позаду співачки і ніжно обхопив її голову руками, нахиливши до правого плеча - Зарицька аж заплющила очі від задоволення. Фото просякнуте сексуальним спокусою, що відчули навіть користувачі мережі, засипавши блог режисера захопленими коментарями.

Повідомлялося, що українська група KAZKA "закинув наживку", показавши шматочок з майбутнього кліпу.

На офіційному мікроблозі бенду в Instagram поділилися роликом майбутнього кліпу на нову пісню "Палала". Над його зйомками працює режисер Алан Бадоєв.

В кадрі двоє хлопців з голими торсами і одна дівчина в короткому топі. Молоді люди танцюють і кусаються: виглядає дуже незвично і незрозуміло. Також у ролику з'явився кадр з голкою, введеної в шкіру, що кілька лякаюче.

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