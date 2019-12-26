У четвер, 26 грудня, не стало актриси і режисера Галини Волчек. Їй було 86

Як передає Politeka.net, про це стало відомо зі слів її колег, пишуть в популярних російських телеграм-каналах. Причиною смерті стали набряки головного мозку і легень. Вранці у неї почали відмовляти органи. До вечора актриси не стало.

Нагадаємо, народну артистку СРСР, художнього керівника Московського театру «Сучасник» Галину Волчек госпіталізували увечері 23 грудня в Москві.

Для підтримки життя жінку ввели в стан медикаментозної коми. Вона перестала дихати самостійно через ускладнення після двосторонньої пневмонії, після чого її підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Незважаючи на спроби медиків підтримувати життя артистки, її стан продовжив стрімко погіршуватися.

Раніше ми повідомляли, Галина Волчек тривалий період свого життя не могла ніяк позбутися згубної звички - куріння. Кажуть, вона примудрялася викурити за півгодини до чотирьох сигарет.

Цієї залежності вона не змогла позбутися навіть, коли опинилася в інвалідному візку.

Волчек розповідала, що до мундштуків її привчила Примадонна:

"Пугачова мене на мундштуки підсадила. Просто мундштучки, які щось шкідливе забирають. Я її люблю і їй вірю, вона дала мені трошки, а потім я почала сама купувати".

Варто відзначити, що згубна залежність почала проявлятися у Волчек ще в юності.

"Ми з Наташею Ромм, дочкою знаменитого режисера Михайла Ромма, не просто дружили, а були як сестри, жили в сусідніх під'їздах. Еталоном краси, величності, жіночої чарівності для нас, 12-13-річних, була акторка Олена Кузьміна, дружина Ромма. Цей образ Кузьміної, що завжи напівлежить: одна рука підтримує голову, а інша тримає сигарету... Ми заворожено дивилися на неї, а потім вирішили підійти до дзеркала і примірити на себе цей образ...", - ділилася спогадами з життя Волчек. Вона додала, що єдиний раз у житті бачила, як плаче її батько, - коли він побачив її з цигаркою.

Нагадаємо, передсмертне фото популярної актриси мережу облетіло: "Її любили багато...", лякаючий кадр.

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