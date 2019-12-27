Відома співачка Міша Романова, яка була солісткою групи ВИА Гра, поділилася фото з гримерки

На знімку Міша позує перед дзеркалом з букетом червоних троянд. Артистка в цей раз здалася у високих чоботях, боді, і швидше за все, в колготах. Зверху Романова наділу блискучий піджак. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Після виступу. Дякую за квіточки", - написала Мишко.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Така красуня. Хоч я і нудьгую по Міші шатенці", "Така щаслива", "Красива до неможливості", "Губки зробила, відразу так мило стала виглядати", "А у вас крім трусів на сцену, більше нічого вдягти?".

Повідомлялося, що 29-річна українська співачка Міша Романова, колишня учасниця ВІА Гри, приміряла неймовірно спокусливий вечірнє плаття.

Співачка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим знімком, зробленим в одному з весільних салонів (який, втім, продає та вечірні вбрання теж). На артистці чорне плаття в підлогу з невеликим шлейфом, декороване блискітками. Родзинкою вбрання стала, безумовно, зона декольте. Пружні принади красуні ледве помістилися в корсеті і ніби так і норовлять "здатися". Ідеальні зачіска і макіяж доповнили розкішний образ Михайлика.

Повідомлялося, що фігуриста екс-ВІА Гра влаштувала гарячі танці і показала це всім.

Колишня солістка відомої групи ВІА-Гра Міша Романова влаштувала гарячі танці з чоловіком.

«Ну все, скоро і шпагат і подвійне сальто буде на моїх концертах», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Міша Романова тренує розтяжку і відточує біти. В кінці ролика дівчина танцює разом з тренером.

Однак шанувальники Романової не змогли відреагувати на старання кумира, оскільки знімки дівчина розмістила в Stories.

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