При цьому очевидці розповідають, що сам артист ледь пересувається самостійно

Михайло Боярський розповів про проблеми своєї дружини Лариси Луппіан

Як відомо, в 2019 році Луппіан отримала нове призначення стала художнім керівником театру імені Ленсовета, і тепер вона буквально розривається між роботою і сім'єю.

«Я їй намагаюся в усьому допомагати. Ларисі дуже важко розриватися між театром і сім'єю. Вона себе шалено спалює і втрачає здоров'я на очах», — заявив Боярський.

Сам артист, якому 26 грудня виповнилося 70 років, останнім часом скорочує робочі навантаження. Він часто відмовляється від зйомок, щоб побути з родиною. Як виявилося, Боярський і зовсім думає одного разу піти з професії, адже впевнений, що кращі ролі вже давно зіграв.

«Розумієте, хороших акторів сотні і тисячі, а я у своїх онуків — єдиний дідусь. Я хочу, щоб вони охоплювали мене руками за шию, чого навчалися у мене», — зізнався артист в ефірі програми «Доля людини».

Нагадаємо, що у Боярського четверо онуків: дві дівчинки від сина Сергія і два хлопчика — від Єлизавети. Михайло Сергійович вважає дуже важливими бесіди з спадкоємцями: він хоче розповісти їм про прабабушках і прадідусь, щоб пам'ять про родичів продовжувала жити в нащадках.

останнім часом все частіше з'являються чутки про проблеми Боярського зі здоров'ям. Люди, що бачили артиста в аптеках і на вулицях Санкт-Петербурга розповідали, що він ледве пересувається самостійно. Сам же Михайло Сергійович впевнений, що підтримка близьких і любов онуків допоможуть йому впоратися з будь-яким недугою.

Раніше ми повідомляли, Боярський потрапив у великий скандал. Актор в ефірі однієї з телепередач висловився про роль жінки в цьому світі. За його словами, є тільки одна причина існування для жінок - бути матір'ю. Прекрасна половина людства сприйняла цю думку Боярського вороже.

Те, що жінка повинна народити і мовчки любити чоловіка, глядачі одразу ж "заклювали": «Придурок Боярський вже маразмом хворіє. Дружина його прожила як під пеньком поки він бухав і шлявся», «Розчарування Боярським. Про що він говорить?».

Нагадаємо, легендарного Д’Артаньяна оплакують, «біг в аптеку і…»: що сталося з Боярським.

Як повідомляла Politeka, Михайло Боярський вразив зовнішнім виглядом.

Також Politeka писала, що Боярський розкрив особисту таємницю про дружину і дітей.