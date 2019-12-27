Знаменитість повідомила про трагедію в мережі

Відома українська актриса Тетяна Кравченко, яка відома по своїй останньої ролі в "Сватах", розповіла про смерть Галини Волчек

Знаменитість розповіла про смерть Галини Волчек, художнього керівника театру "Сучасник" в Москві. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Померла Галина Борисівна Волчек... Світла пам'ять!", - написала Валюха з "Сватів".

Фанати приєдналися до скорботи:

"Царство небесне", "Дуже шкода", "Велике горе", "Світла пам'ять", "Людина - легенда", "Світла пам'ять, Потужна жінка була".

Раніше ми повідомляли, що смерть Галини Волчек перервала спектакль, артисти плачуть за лаштунками.

Відомий український актор Сергій Гармаш повідомив глядачам "Современника", що артисти не вийдуть на поклін, так як пішла з життя художній керівник, режисер і актор Галина Волчек.

Гармаш повідомив, що він не вірить у смерть. Артисти дуже вибачилися перед залом, але вийти не змогли. Адже померла Галина Волчек. Вона була художнім керівником.

"Наш учитель. Наша мама. Наше серце. Серце цього будинку. Серце цього колективу. Давайте просто помовчимо хвилину. І зрозумійте нас, будь ласка..", - додав Гармаш.

Повідомлялося, що Басков повідомив про велику трагедію, сліз не стримати.

Відомий російський співак Микола Басков заявив про трагедії, що трапилася

Мова йде про смерть Галини Волчек. Співак так само висловив своє співчуття рідним та близьким Галини.

До співчуття також приєдналися численні Instagram-передплатники Миколая. Вони стали залишати свою співчуваючі коментарі під постом зірки: "Вічна пам'ять Галині Волчек 🙏🙏🙏🙏😢😢😢😢🌹🌹🌹", " 😥😥😥немає слів... світла пам'ять Вам, Галина Борисівна!!!🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️".

Нагадаємо, в сім'ї Пугачової і Галкіна сталося непоправне

А ще Politeka писала, померла зірка радянського кіно Галина Волчек

Також Politeka повідомляла, що спливла страшна деталь про стан легендарної актриси Галини Волчек



