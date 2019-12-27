Поки Регіна Тодоренко відпочиває з сином в жарких країнах, її чоловік російський музикант Влад Тополов не знаходить собі місце від нудьги
Як пише Politeka, зараз відома українська телеведуча Реніна Тодоренко вирушила в тропіки з однорічним сином Майклом, а в цей час її чоловік Влад Топалов залишився вдома і вже скучив за сім'єю.
На своїй сторінці в Instagram музикант оприлюднив спільну архівне фото з дружиною, на якому видно, як вони весело проводять час на кухні. На кадрах Регіна готує щось смачненьке, при цьому Влад стоїть ззаду і обіймає дружину.
«Чет вже прям сильно скучив ........🤔😝🤣», - написав артист.
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Шанувальникам припав до душі знімок, про що вони поспішили повідомити в коментарях, проте деяких спантеличило, хто знімав? Деякі жартома припустили, що знімає пару їх однорічний син Майкл.
«не Можна ж бути настільки гарними😍😍»,, «Ви дуже гарна пара😍 і синочок у вас дуже-дуже красивий🔥🔥🔥❤️❤️», «Ага. А фоткает дрібний.. 😉😂», «Класно коли поруч кохана людина ! Класна пара», «А хто знімає? 😂🔥», «Знімає Майку?», «Не сумуй)))Скоро твої любимки повернутися під татове крильце))))😂😂», «Регіна тебе вб'є за цю фотку напевно 😂😂😂», «Весела сімейка», «що ні фотка - шедевр , які ви кльові і емоції просто зашкаливаю», «Нехай відпочивають 🤗💞 точно Регіна тебе приб'є за цей кадр в інста 😂😂😂😂😂», - пишуть в мережі.
Так, днем раніше Регіна розповіла про своєму новому подорожі та відпочинок. При цьому на новому фото в Instagram зірка показала фігуру в купальнику, позуючи разом зі своєю дитиною Майклом. Сама зірка вийшла тільки з води - мокре волосся артистки зав'язані в косичку, а сама вона посміхається дитині.
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