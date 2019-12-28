Популярна українська співачка Олександра Зарицька з групи "KAZKA" показала, як виглядала в дитинстві

Відповідне відео дівчина опублікувала на сторінці в Інстаргам, пише Рoliteka.net.

На кадрах зовсім маленька Саша проводить час на природі. В руках красуня тримає качечку, або йде за птахами по дорозі, позує на руках, нюхає квіти та інше. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"KAZKA, яка завжди жила в мені, завтра побачить світ. Смілива, справжня, безстрашна, особлива. У кожному слові. Моя NIRVANA 🙌🏻", - написала KAZKA.

Майже за 20 годин пост артистки зібрав понад 12,5 тисяч лайків та багато коментарів.

"Твоє минуле таке зворушливе, і згадали Володимира Миколайовича", "Божечки)) Така милота))😍", "Манюня", "Альбом бомба❤️", "Альбом шикарний", "Саша ви в дитинстві були така мила зворушлива дівчинка❤", "Обожнюю цю пісню", "Ця пісня викликала у мене сльози😢", "Така прикольна гарнюня 👍😉", "Це чудово! Чекаємо! ❤️😍", "Боже, як же це круто, 🔥", " шикарно, агонь, бомба", "Булочка така", "Шикарно😍🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Зарицька показала жаркі фото зі зйомок кліпу.

На першому фото солістку тримає молодий чоловік з голим торсом на камеру. Саша, швидше за все, в білому комбінезоні. На ще одному фото Зарицька сидить на кубі, а у неї на спині вишивають візерунок.

На інших фото інші учасники кліпу. На них у різних частинах тіла теж вишивали візерунки.

"Неймовірні 25 годин", - підписала фото Олександра.

Раніше повідомлялося, що 38-річний режисер, сценарист і кліпмейкер Алан Бадоєв показав фото з гарячими обіймами з 27-річною солісткою Зарицькою.

Кадр знятий під час зйомок відомого кліпу на пісню "Палала". На фото режисер впритул стоїть позаду співачки і ніжно обхопив її голову руками, нахиливши до правого плеча - KAZKA аж заплющила очі від задоволення.

Фото просякнуте сексуальною спокусою, що відчули навіть користувачі мережі, засипавши блог режисера захопленими коментарями.

Нагадаємо також, що новий кліп групи розповідає про кохання, непрості відносини і свободу вибору партнера.

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