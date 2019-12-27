Популярна російська актриса, дружина коміка Гаріка Харламова Христина Асмус вляпалася в новий скандал

Не встигли вщухнути пристрасті з-за надто відвертих постільних сцен фільму "Текст", про яку не чув лише ледачий, як артистка дала привід для чергових розмов. На цей раз Асмус розкритикували з-за сцени страсного з російським виконавцем Єгором Кридом.

зокрема, на своїй сторінці в Instagram Крід опублікував тизер свого нового кліпу на пісню "Love is", в якому заінтригував пристрасним поцілунком з Христиною Асмус.

"Короткометражний фільм / кліп Love is - ЗАВТРА на моєму YouTube каналі! Не пропусти прем'єру. Там ДУЖЕ цікаво)🔥😬😉", - підписав він. (Щоб переглянути відео, доскролльте страницук до кінця).

коментарях фолловери не пройшли повз почали жаліти чоловіка Асмус, коміка Гаріка Харламова, почали пророкувати парі швидке розлучення, а також ображати актрису, заявляючи, що вона "пішла в рознос".

«Ой, ну Асмус життя нічому не вчить, звичайно», "Пздц , бідний Харламов", "Бідний Харламов", "Асмус зупинися 😂", "Бідний Харламов, він ще від фільму не відійшов, а тут ще й це", "Гарік, кріпись )))", "Гарік Харламов тобі там дещо передав...."- пишуть в мережі.

Раніше ми писали, що Христина Асмус розповіла про те, що заздалегідь обговорювала свою участь у відвертих сценах з чоловіком

Російська актриса прокоментувала скандал зі своєю участю у програмі «Ти не повіриш!». Асмус зізналася, що зніматися в еротичних сценах їй було не зовсім комфортно, проте у фільмі «Текст» у неї був партнер, який розуміє – актор Іван Янковський. При цьому зірка підкреслила, що заздалегідь обговорила зйомки зі своїм чоловіком Гаріком Харламовим.

«Гарік мені довіряє. Він знав, на кому женився, що це моя робота, тому моя участь у постільних сценах його не бентежить», - підкреслила актриса.

Нагадаємо, молода дружина Харламова показала фото з ванної: «Це точно привід до розлучення».

Як повідомляла Politeka, дружина Харламова поплатилася за відео постільної сцени: актриса не витримала, фото

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