Дружина відомого українського хореографа Влада Ями, Ліліана, опублікувала новий пост, в якому міркувала про мрії

Красуня з'явилася в пості в одному довгому светрі, який відкривав її стрункі ніжки, пише Рoliteka.net. На ноги дівчина вбрала грубі черевики, вони анітрохи не обважніли образ, а навпаки - внесли якусь родзинку.

Ліліана опустила погляд і підняла ніжку. Дружина Ями виглядає чудово, багато чоловіків позаздрять хореграфу.

В пості красуня міркувала про мрії, які збуваються:

"Часом ми не помічаємо як наші мрії збуваються...🧐⠀ Ось правда, кожному варто обернутися і подивитися, що змінилося за останній час...

Про це варто задуматися, особливо напередодні Нового Року.🎄😉 Впевнена, у багатьох знайдеться кілька досягнень🥰, які Ви просто не помітили.😉 ⠀ ⠀

Головне бути вдячним за те, що у Вас є зараз і вірити тільки в краще....🤗❤️", - написала дівчина.

За 12 годин пост зібрав понад 1000 лайків та багато коментарів.

"Модель, з великої літери!!!👍", "Лілічка, яка ж ти красуня! Досконалість! Пощастило племіннику з дружиною!🤗💖❤️", "🔥🔥🔥🔥ноги вогонь", "Ну, яка ж Ви красива!🔥💋😍😙🌹", "В точку) люди перестали цінувати те, що мають.. А потрібно всього лише порівняти своє життя з попереднім роком, і сказати СПАСИБІ🙏ви мудра жінка 👍", "👌🏻Гарна))😉👍🏻👍🏻👌🏻🔥", "Оболдена", "Ідеальна красуня❤️👌🔥", "Цікаво....а що ще буде на показ?", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, український танцюрист і суддя «Танців з зірками» Влад Яма змусив одну зі своїх колег «прикрити красу».

На одних з недавніх знімків Влад Яма позує в оточенні Катерини Кухар та Наталії Могилевської. Остання елегантно прикриває свої ноги.

А на іншому фото разом з ними позує і український виконавець Сергій Бабкін.

«Не ховайте очі як я на другому фото, не прикривайте красу як на третьому, не стійте в тіні сильної людини як на четвертому. А дивіться Кубок Президента як я на п'ятому фото дивлюся в камеру. І посміхайтеся як на першому, і не тільки сьогодні», - йдеться у підписі.

Нагадаємо, роздягнені Влад Яма з дружиною підірвав мережу пристрасним фото.

Як повідомляла Politeka, Влад Яма з дружиною показав справжню пристрасть, пікантні фото облетіли мережу.

Також Politeka писала, що Влад Яма показав, як розважається з дружиною вранці.