48-річна телеведуча Лера Кудрявцева, яка перенесла екстрену операцію, показала, як виглядає її порвавшийся грудний імплантат

Зараз Кудрявцева поступово приходить в себе. За словами зірки, до операції у неї нічого не боліло і не було запалень.

«Нічого не відчувала, крім як «поїхала форма»! УЗД показувало тільки скупчення рідини, але не показувало розрив», — поділилася подробицями артистка.

Також Кудрявцева опублікувала в соціальних мережах видалені імплантати, щоб застерегти дівчат від спроб поліпшити свою красу хірургічним шляхом.

«Відразу скажу, що не маю права відмовляти вас від будь-яких рішень, просто не повторюйте моєї помилки і дуже уважно слідкуйте за станом своїх імплантатів», — звернулася до подписчицам Кудрявцева.

Лера Кудрявцева додала, що у складі імплантату перебувала каша з гелю. За словами знаменитості, 15 років її імунітет боровся з чужорідним тілом в організмі, тому теледіва постійно відчувала «синдром хронічної втоми».

«Випливав він довго і просочував всі тканини, які мені і вичищали чотири години. Пластичних хірургів раджу не нести «заметіль», що все так безпечно, розумію, що це бізнес, але багато мовчать і у нас не прийнято говорити про це!» — наголосила зірка.

За словами Кудрявцевої, силіконові імплантати вони були встановлені 15 років тому з «довічною гарантією», а лікар казав, що їх «можна танком тиснути». Але чергова перевірка показала, що один з них протікає 5-6 років. Довелося робити термінову операцію і витягувати силікон.

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