Актриса Тетяна Кравченко, яка народилася в Донецьку, а живе і будує кар'єру в Росії, а також зіграла роль Валюхи в "Сватах", поділилася новою акторською мудрістю

Як передає Polliteka.net, про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

«Хорошому актору не заважає навіть самий блискучий режисерський задум…», - написала Кравченко і опублікувала своє фото.

Усього за годину пост зібрав більше чотирьох тисяч лайків і безліч коментарів. Користувачі мережі восхощаются актрисою і вітають її з Новим роком.

«Ви чудова актриса», «Красива жінка, талановита артистка й чудова людина! Міцного Вам здоров'я, творчих успіхів та сімейного благополуччя. Нових хороших ролей!», «Ви - чудова актриса! Спасибі за Вашу роботу! Вона чудова!», «Яка ж вона очаровашка, подивишся і вже настрій піднімається», «Господи, який же у вас погляд і усмішка! без насмішки Джоконда відпочиває. Щастя вам», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, раніше Кравченко зізналася, що слава дійсно важлива для акторів.

«Кіно — цікавий досвід, воно дає славу, а вона необхідна акторові. Не вірю, коли кажуть: ми займаємося мистецтвом, і впізнаваність нам не потрібна, нічого подібного. Правда, бажання прославитися підстьобує по молодості, зараз це мене не хвилює, хоча приємно, коли дізнаються», - заявила вона.

При цьому актриса зазначила, що навіть важливіше зйомок у кіно вважає роботу в театрі.

«Але важливіше, звичайно, театр. Глядачі завжди задають питання: «Як можна одне і те ж по кілька разів?» Але не буває двох схожих вистав. Життя на сцені дивовижна і відкрита. Кіно в силах вигідно піднести навіть бездарного актора — допоможуть оператор та монтаж», - одкровеннями поділилася актриса.

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