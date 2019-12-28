Актриса Марія Миронова розповіла про складних пологах

Зірка розповіла, що день, коли її другий син Федір з'явився на світ, був надзвичайно важким. Напередодні перед цим спочив близький для сім'ї осіб – Марк Захаров, тому актриса дуже переживала з приводу того, що сталося. Пологи у неї почалися буквально через півтора дні після смерті Марка Анатолійовича.

"Коли все розпочалося, я була ошаленіла. У мене пологи взагалі в цей раз були панічні. Почалися вони з неділі на понеділок, і лікар, заради якого я поїхала в Грецію, був за двісті кілометрів від Афін в своєму заміському будинку на морі", – розповіла актриса.

Дочка відомого радянського актора Андрія Миронова додала, що коли вони з чоловіком прибутку в клініку, то їх зустріло п'ять фахівців, жоден з яких не говорив на впевненому англійською. Андрію довелося зв'язуватися з перекладачем, щоб донести до медиків прохання дружини не вводити їй загальний наркоз.

"Так, ці пологи були екстремальними. Можна сказати, що з переляку я народила сама. Коли лікар доїхав, пізно було щось робити… ", – вже з посмішкою коментує ситуацію Марія Миронова.

Зараз Миронової 49 років і у неї також є 27-річний син Андрій від першого шлюбу з бізнесменом Ігорем Удаловым.

Онук легендарного радянського артиста Андрій Ігорович Удалов пішов по стопах свого знаменитого діда і став актором.

Користувачі мережі вирішили порівняти молодого артиста з Мироновим, якого знали і любили за головні ролі у безлічі радянських фільмів.

Подібність між дідом та онуком виявилося вражаючим. Сіро-блакитні очі, ніс, надбрівні дуги і посмішка 27-річного Андрія Удалова – точна копія знаменитого актора.

Більшість користувачів пишуть, що подібності безумовно є, але підкреслили, що талант і чарівність Миронова все ж неповторні.

Нагадаємо, Пугачова допомогла Миронову стати батьком: «Не розлучається навіть на хвилину».

Як повідомляла Politeka, єдиного внука Андрія Миронова показали публіці: «Ось це красень».

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