Популярна співачка Тіна Кароль останнім часом не перестає дивувати фанатів своїми знімками та відео на сторінці в Instagram

Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.

Однак цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явився пікантні кадри, на якому артистка вирішила показати себе в неймовірному образі разом з солісткою групи The Hardkiss Юлією Саніною, повідомляє Politeka.

Тільки вчора співачка показала в Instagram кадри, на яких позує в чуттєвому і домашньому образі. На відео, яке з'явилося в записі зірки, вона позує в незвичайному стилі.

Так, співачка представила трепетне відео, похвалившись жіночним кадром разом з солісткою групи The Hardkiss Юлією Саніною. Справа в тому, що зірки вирішили створити невеликий дует. Після приголомшливого успіху їх спільної роботи, зірки вирішили записати цікаве відео з моментами того, як вони удвох дивляться ролики з записами каверів на їх виступ.

Після на фан-сторінці Тіни з'явилося фото з самого виступу зірок. Артистки позували в різних стилях, доповнивши їх однаковими прикрасами з каменів. У підпису зазначається, що кліп артисток набрав кілька мільйонів переглядів, що немало потішило шанувальників, і самих зірок.

Раніше артистка поділилася серією незвичайних кадрів.

«Поп-діва Тіна Кароль випускає парфуми свого імені. Аромат отримав назву Tina by Tina Karol. Створені з улюблених парфумних нот співачки, парфуми Тіни Кароль - це ніжний квітковий аромат.

На стартовій ноті доноситься яблуко і свіжий мандарин, на зміну приходить нота серця весняний, конвалія, а після розкривається тональність чайної троянди. Фінал складений зі східних нот на чолі з пачулі, мускусу і витивера», – сказано на сторінці Тіни.

При цьому сама зірка зазначає, що хотіла створити той аромат, який би подобався самим дівчатам, а дівчата «одягнені» у цей парфум подобалися б своїм другим половинкам.

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