Відома українська телеведуча Ольга Фреймут опублікувала нові фото з відпочинку
Українська знаменитість полетіла відпочивати в переддень Нового року в ОАЕ. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки ТБ.
Так на нових опублікованих фото Ольга Фреймут грається зі своїми дітьми, зокрема - показала молодшого сина і чоловіка, але, правда, зі спини.
На відпочинку малюк пограв в сніжки, але, природно, зі штучного снігу, а зі старшою дочкою Златою Ольга каталася на мега-популярних американських гірках.
Шанувальники відзначили, що Ольга виглядає щасливою, але змарнілою, і їй не завадило б трохи поправитися, бо аж, цитуємо "кістки стирчать". Також, судячи з опублікованими фото, фани зірки вирішили, що готель, в якому вона зупинилася разом з усією своєю сім'єю і нянею - не з дешевих, хтось навіть пожартував на тему, мовляв, так, таргани тут точно не бігають.
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Раніше повідомлялося, що телеведуча Ольга Фреймут проінспектувала дорогий столичний ресторан морепродуктів.
Результатами вона поділилася з підписниками в Instagram.
За її словами, вечеря в цьому закладі «вимагає не тільки фінансової, але і морального загартування, оскільки тут діє невидимий фільтр гостей".
Зіркова гостя звернула увагу на інтер'єр ресторану.
«Просторий зал розділений довгою вітриною з морепродуктів, я подумала, що було б добре водити сюди школярів на екскурсії», - розповіла вона.
Нагадаємо, Фреймут попала в гучний скандал-за «косячка» у ефірі на ТБ: «Це шлак і дно».
А ще Politeka повідомляла, що Фреймут з молодшою дочкою підкорила своїх фанатів.
Також Politeka повідомляла, що Фреймут підірвала мережу фото з молодою красунею-сестрою.