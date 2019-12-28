Відома модель Леоніла Гузь, яка стала Міс Україною в минулому році, показала фото без одягу

На знімку Леоніла відображена по груди. Вона прикрилася тільки її, можливо, рушником. Фотографія вся в синіх тонах. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Головний колір 2020 року! Вам подобається синій? У кого улюблений він?", - написала під знімком Леоніла.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото. Вони хвалили красу дівчини і ставили смайлики у вигляді сердечок, а також вогню.

Повідомлялося, що безсоромна Міс Україна показала свої принади в прозорій білизні.

Українська красуня, переможниця конкурсу "Міс Україна-2018", Леоніла Гузь продовжує підкорювати мережу своїми відвертими знімками.

20-річна модель є активним користувачем мережі Instagram, де не соромиться демонструвати різні частини свого тіла, підігріваючи інтерес до своєї персони.

На цей раз дівчина показала себе в досить відвертому образі. На новому фото Леоніла позує в чорному нижній білизні і панчохах. Довге волосся модель розпустила, і вони спадають з плечей важкими пасмами.

«З п'ятницею!🖤 І так, давно про мене не говорили 😂», - лаконічно підписала знімок вона.

Повідомлялося, що роздягнена Міс Україна показала розкішні форми у всій красі.

Модель Леоніла Гузь, яка в минулому році стала "Міс Україна", показала фото топлес

На фото Леоніла позує на тлі червоних штор. Груди вона прикрила руками. Модель одягла тільки блискучі штани і відкриті босоніжки на підборах. Образ Гузь доповнила довгими сережками та намистом.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Прибери руки", "Дуже красива", "Соковитий пиріжок", "Новорічна прям", "Манікюр шикарний", "Красуня", "А іншого кольору помади не було?".

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