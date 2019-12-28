Популярна українська виконавиця MARUV засвітила ідеальне тіло у відвертому вбранні

Як повідомляє Politeka, знімок дівчина опублікувала в Instagram.

«Знову їдемо», - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку MARUV позує з яскраво-синіми волоссям і в елегантному чорному вбранні з мереживами у ванній. При цьому видно, що дівчина тільки помила волосся.

Проте українці не змогли висловитися про вбраннz кумира, оскільки фотографією MARUV поділилася в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, скандальна українська співачка MARUV, яка славиться своїми відвертими танцями і незвичайним стилем, поділилася з шанувальниками новими кадрами з свого концерту

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кілька кадрів, заінтригувавши того шанувальників.

На сторінці зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися з шанувальниками в Instagram різними жаркими кадрами з своїх фотосесій, провокуючи при цьому не двозначну реакцію коментаторів. Цей раз не став винятком.

цього разу зірка вирішила показати фігуру у пікантному вбранні голубуватого відтінку зі звіриним принтом. Примітно, що яскраво пофарбовані волосся Ганни в блакитний відтінок так виглядають ще яскравіше. Сама зірка позувала лежачи на м'якому кріслі сірого кольору.

Також Ганна доповнила пост ще одним знімком, на якому зігнулася в тому ж вбранні, блиснувши при цьому п'ятою точкою в чорних сітчастих колготках.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.

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