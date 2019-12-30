Ганна показала, як виглядає в незвичайному вбранні в новому зухвалому образі

Скандальна українська співачка MARUV, яка славиться своїми відвертими танцями і незвичайним стилем, поділилася з шанувальниками новими кадрами з свого концерту

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кілька кадрів, заінтригувавши того шанувальників.

В Інстаграмі зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися з шанувальниками в Instagram різними жаркими кадрами з своїх фотосесій, провокуючи при цьому не двозначну реакцію коментаторів. Цей раз не став винятком, повідомляє Politeka.

Цього разу зірка вирішила показати фігуру у пікантному вбранні. Артистка позувала у величезній шубі зі звіриним принтом, під низом якого помітно сукню, більше схожу на ночнушку з шовку, під якою також видно тоненький чорний гольф.

Свій наряд Ганна доповнила массивнымиб отинками на шнурівці.

Примітно, що яскраво пофарбовані волосся Ганни в блакитний відтінок так виглядають ще яскравіше. Сама зірка позувала під час забавного ролика "Тік-Ток", який сама ж і зняла.

Також зірка приголомшила пікантними кадрами, зробленими під час чергового концерту. Також відзначимо, що співачки позували в тоненьких і напівпрозорих нарядах червоного відтінку і масивної взуття на високих підборах. Дівчата позували не тільки в латексних костюмах, але ще й доповнили образ аксесуарами і яскравим макіяжем.

Під час дійсно відвертого виступу також видно, що багато хто з дівчат були без білизни, тонкі костюми вигідно при цьому підкреслили їх форми.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

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