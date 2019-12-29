56-річна російська співачка Лоліта Мілявська здивувала публіку кардинальними змінами у зовнішньому вигляді

Як передає Politeka.net, артистка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram знімком, на якому вона постала блондинкою. Кадр приголомшив фанатів, багато хто навіть не впізнав в "цій" жінці Лоліту. Світлі довгі локони красиво розсипалися на плечах артистки, а ніжний макіяж з рожевою помадою (а не яскраво-червоною, як любить зірка) доповнив казковий образ блондинки.

Мілявська поспішила заспокоїти прихильників: це просто фотошоп, свого роду эксперимент. Також вона пообіцяла, що не буде міняти образ брюнетки. Правда, можливо, численні захоплені коментарі зможуть ще її переконати і в житті, не тільки в соцмережі, кардинально змінити імідж.

"Як Вам така «Снігуронька»??? 😂 Спасибі моїм Шанувальникам за експерименти, які я ніколи не буду ставити над собою, навіть у рік Пацюка! 👻😂✌✌", - підписала фото Лоліта.

"Ваууууу!!!!!Вах!!!Ах!!!!ДУЖЕ КРАСИВО👏"

"В ЖИТТІ б не подумала.....ДУЖЕ МИЛО, ніжно, Лолочка))))"

"Боже, хто це)?"

"Час змінюватися👍"

"до речі , набагато краще!! Пропоную з цього року поміняти імідж у цілому в більш елегантний стиль в одязі і манерах"

"Прикольно до речі😀, Лола а ви ніколи не були світленькою, так?"

"Круто 😁 дуже йде цей колір волосся 👌"

"Ніколи б не подумала, але Вам дійсно личить бути блондинкою!🤗"

"Темний колір старить, думаю вже говорили)"

Раніше ми повідомляли, Лоліта прокоментувала заборону в'їзду в Україну, що стала для неї великою несподіванкою. Адже, за словами Мілявської, вона жодного разу не брала участі в політичних концертах і подібному

"Я не брала участь ні в одній акції державній, не їздила разом з президентом оспівувати оду Криму, не брала участь у виборній кампанії. Я громадянка Росії. Я в'їхала по своєму паспорту на ту територію, яку Росія вважає своєю. Для мене Крим - це Україна, в душі", - заявила співачка.