Відбувся довгоочікуваний святковий гала-концерт ювілейного сезону вокального шоу «Х-фактор»
Крім оголошення переможця, а точніше переможниці, в ликий було багато цікавого.
Зазначимо, за результатами глядацького голосування, яке тривало весь тиждень, в 10 сезоні перемогу здобула 17-річна Еліна Іващенко, підопічна Ігоря Кондратюка. Таким чином, вперше в історії українського «Х-фактора» в шоу перемогла учасниця категорії «Дівчата».
Родзинкою вечора став виступ зіркового тренера Тіни Кароль. Кадри яскравого номера вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
В мережі спливли архівні фото Насті Каменських: такою її ще не бачили
Здоров'я Алли Пугачової різко погіршилося: "не може фізично..", перші подробиці
Схудлий Кіркоров налякав зовнішнім виглядом: "Я не думав, що..."
MARUV зняла латекс і влаштувала брудні танці з дівчатами, найгарячіші кадри: «Жесть!»
Зірка бестала у відвертому вбранні, який повністю обнажие її ноги.
Раніше ми повідомляли, що популярна співачка Тіна Кароль останнім часом не перестає дивувати фанатів своїми знімками та відео на сторінці в Instagram.
Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.
Однак цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явився пікантні кадри, на якому артистка вирішила показати себе в неймовірному образі.
цього разу артистка вразила всіх ніжним виступом у фіналі шоу «Х-Фактора». Сама артистка виконала безліч своїх хітів, змінивши під час концерту відразу кілька образів.
Повідомлялося, що Кароль показала, чим займається будинку з Юлією Саніної.
цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явився пікантні кадри, на якому артистка вирішила показати себе в неймовірному образі в місці з солісткою групи The Hardkiss Юлією Саніної.
Нагадаємо, Кароль розкрила всю правду про душевного болю.
А ще Politeka писала, що Кароль вразила ніжним фото з Юлією Саніної.
Також Politeka повідомляла, що Кароль в пікантній позі показала своє головне достоїнство.