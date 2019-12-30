Відбувся довгоочікуваний святковий гала-концерт ювілейного сезону вокального шоу «Х-фактор»

Крім оголошення переможця, а точніше переможниці, в ликий було багато цікавого.

Зазначимо, за результатами глядацького голосування, яке тривало весь тиждень, в 10 сезоні перемогу здобула 17-річна Еліна Іващенко, підопічна Ігоря Кондратюка. Таким чином, вперше в історії українського «Х-фактора» в шоу перемогла учасниця категорії «Дівчата».

Родзинкою вечора став виступ зіркового тренера Тіни Кароль. Кадри яскравого номера вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Зірка бестала у відвертому вбранні, який повністю обнажие її ноги.

Раніше ми повідомляли, що популярна співачка Тіна Кароль останнім часом не перестає дивувати фанатів своїми знімками та відео на сторінці в Instagram.

Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.

Однак цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явився пікантні кадри, на якому артистка вирішила показати себе в неймовірному образі.

цього разу артистка вразила всіх ніжним виступом у фіналі шоу «Х-Фактора». Сама артистка виконала безліч своїх хітів, змінивши під час концерту відразу кілька образів.

Повідомлялося, що Кароль показала, чим займається будинку з Юлією Саніної.

цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явився пікантні кадри, на якому артистка вирішила показати себе в неймовірному образі в місці з солісткою групи The Hardkiss Юлією Саніної.

Нагадаємо, Кароль розкрила всю правду про душевного болю.

А ще Politeka писала, що Кароль вразила ніжним фото з Юлією Саніної.

Також Politeka повідомляла, що Кароль в пікантній позі показала своє головне достоїнство.