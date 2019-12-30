Телеведуча Лера Кудрявцева, показала, як виглядає після екстреної операції по видаленню грудних імплантів

Зірка розповіла, що після видалення порвавшегося імплантату все йде за планом, передає "Стархит".

«Приблизно через півроку почнемо думати про відновлення форми грудей, а поки чекати, коли заживе», - сказала вона.

Курдрявцева також показала, як виглядає її груди після операції. Тепер від колись пишних форм не залишилося і сліду. Втім, теледіва не раз відзначала, що зараз для неї головне уберегти інших від подібної помилки.

«Хочу попередити всіх дівчаток, які розмірковують про збільшення молочних залоз: коштує мільйон разів подумати і все зважити, перш ніж лягати під ніж», — уклала вона.

Зірку підтримали близькі і друзі — у лікарні її відвідали чоловік Ігор Макаров, Тіна Канделакі, стиліст Макс Гір і багато інших. Приїхав і той самий лікар Олексій Рубін, який поставив злощасні імпланти.

«Респект, що сам вийшов на зв'язок. У нашому випадку до суду не дійде. 15 років — все-таки великий термін, будь-яке чужорідне тіло, запроваджене в організм, потрібно міняти. Воно не довічне, є термін придатності, хоча багато хірурги вішають локшину на вуха. Ми все обговорили. Приємно, що він запропонував допомогу: якщо знадобиться щось і зважуся звернутися до нього, все зробить безкоштовно», - розповіла Кудрявцева.

У мережі передплатники також підтримують зірку, дякують, що вона рассказалы про проблему, і відзначають, що мало хто зважився б на таке.

За словами Кудрявцевої, силіконові імплантати вони були встановлені 15 років тому з «довічною гарантією», а лікар казав, що їх «можна танком тиснути». Але чергова перевірка показала, що один з них протікає 5-6 років. Довелося робити термінову операцію і витягувати силікон.

Нагадаємо, Лазарєв жорстко пройшовся по зоряній коханці, яка втратила грудей: "Ніколи не подобалися...".

Як повідомляла Politeka, трагедія у коханки Лазарєва: зірка назавжди попрощалася з грудьми, хірург розповіла все.

Також Politeka писала, що коханка Лазарєва залишилася без грудей після страшної операції: останні фото до нещастя.